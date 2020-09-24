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حوادث

ماس كهربائي السبب.. النيابة تحقق في حريق مستشفى خاص بفيصل

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 08:27 م
حريق
حريق
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ندى حمودة - أحمد مهدي
أجرت نيابة جنوب الجيزة تحقيقاتها في نشوب حريق بمخازن مستشفى خاص في منطقة فيصل. 


وأمرت النيابة بندب خبراء الادلة الجنائية لفحص موقع الحريق وتحديد اسبابه ونقطة بدايته ونهايته، بعدما اشارت التحريات والمعاينات الاولية الى ان الحريق نتج عن حدوث ماس كهربائي وأسفر عن تفحم كميات من الشاش والقطن. كما أمرت النيابة باستدعاء مدير المخازن لسماع اقواله حول الواقعة. 


كشفت تحريات الاجهزة الامنية بالجيزة ومعاينة رجال الحماية المدنية ملابسات اندلاع حريق داخل مستشفى الجزيرة بفيصل، حيث تبين ان الحريق بدأ من المخازن ونجحت قوات الاطفاء في السيطرة عليه قبل امتداده لداخل المستشفى وعنابر المرضى. 


البداية بتلقي شرطة النجدة بلاغا بنشوب حريق بمستشفى الجزيرة في فيصل وعلى الفور دفع اللواء هشام صادق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ3 سيارات إطفاء وخزان مياه استراتيجي بقيادة العميد ماجد سعفان رئيس إدارة الإطفاء. 


ونجحت القوات في محاصرة ألسنة اللهب داخل المخازن والسيطرة عليها، وأجرت عمليات التبريد لمنع تجدد النيران مرة اخرى.

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