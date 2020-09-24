ترجيحات أن يكون "بترول".. السيطرة على نيران اشتعلت ببئر مياه حفره الأهالي بسوهاج

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق تسببت فيه بئر مياه بمنطقة الجبل الغربي بدائرة مركز جرجا جنوبي محافظة سوهاج، وذلك بعد حفرها بـ 24 ساعة فقط.









وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جرجا، يُفيد بورود إشارة من إدارة قوات الحماية المدينة تُفيد تلقيهم بلاغًا بنشوب حريق بمنطقة الجبل الغربي بدائرة المركز.









وبانتقال الوحدة المحلية للفحص تبين نشوب النيران ببئر مياه حفرها الأهالي أمس الأربعاء؛ لزراعة الأراضي بمنطقة الجبل الغربي بدائرة المركز، ويُرجح أن يكون سبب اشتعال النيران بهذا الشكل الكثيف هو أن تكون البئر خاصة بالبترول.









وتُكثف الحماية المدنية من جهودها لمنع اشتعال النيران بالبئر مرة أخرى، كما جرى استدعاء فريق من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتُقرر سبب ما حدث من اشتعال للنيران التي اشتعلت بالبئر التي حفرها أهالي منطقة الجبل الغربي بمركز جرجا، لتكون مساعدًا لهم في زراعة الأراضي بالمنطقة.







