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رياضة

كافاني يقترب من ريال مدريد

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 09:06 م
صدى البلد
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عمر سلامة

اقترب النجم الأوروجوياني إدينسون كافاني، من ارتداء قميص نادي ريال مدريد، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجاري، بحسب آخر المستجدات الصحفية.

 

ونادي العاصمة الإسبانية مدريد، قدم مستويات غير مقبولة إلى حد ما، أمام خصمه ريال سوسيداد، في أول مباراة له بالموسم الجديد من الدوري الإسباني، حيث سقط في فخ التعادل السلبي دون أهداف، بعدما فشل نجومه في خط المقدمة، في ترجمة أي فرص محققة، إلى هدف.


وأوضحت صحيفة ماركا الإسبانية في وقت سابق، أن كافاني عرض خدماته على ريال مدريد، لكن زيدان رفض الصفقة تمامًا، إيمانًا منه بقدرات كريم بنزيما على قيادة خط الهجوم.

 

وأفاد راديو ماركا، اليوم الخميس، أن كافاني ما يزال يأمل إتمام انتقاله إلى النادي المدريدي، لذا طلب من رينيه شقيق سيرجيو راموس، ووكيل أعماله، قيادة المفاوضات مع الريال، كما أبلغه بأنه يود اللعب مع الملكي فقط.

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