الأهلى يوجه رسالة خاصة لـ رئيس الفيفا وحسن مصطفى وجماهيره الغفيرة

عبر مجلس إدارة الأهلي، برئاسة الكابتن محمود الخطيب، عن خالص شكره وامتنانه لكل المؤسسات والاتحادات والشخصيات الرياضية، التى بادرت بتهنئة النادي بانتصاراته في مختلف الألعاب، وفي المقدمة إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، والدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والعديد من الأندية الشقيقة. وبهذه المناسبة وجه المجلس التهنئة لجماهير الأهلي الغفيرة.



