AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

رأسية مارتينز تمنح بايرن ميونخ التقدم في شباك إشبيلية بالأشواط الإضافية

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 11:20 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
أحرز الإسباني خابي مارتينيز هدف التقدم لصالح بايرن ميونخ في شباك إشبيلية، في المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب بوشكاش أرينا، بالعاصمة المجرية بودابست، ضمن بطول السوبر الأوروبي. 


وجاء الهدف الأول بالدقيقة 12، من تسديدة من نقطة الجزاء عن طريق أوكامبوس على يمين مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ من ركلة جزاء.


وعادل البايرن تمريرات رائعة بين لاعبي بايرن ميونخ تصل الكرة إلى مولر الذي أرسل تمريرة سحرية إلى ليفاندوسكي في مواجهة المرمى، ومن ثم مررها إلى جوريتزكا الذي سددها قوية داخل الشباك.


وجاء هدف ملغي لصالح بايرن ميونخ عن طريق ليفاندوفسكي بداعي التسلل بعد تبادل رائع للكرة مع مولر داخل منطقة الجزاء.


ويسعى بايرن ميونخ لمواصلة فرض هيمنته على أوروبا بالتتويج باللقب في مباراة اليوم وتحقيق الرباعية التاريخية " الدوري - الألماني - كأس ألمانيا- دوري أبطال أوروبا - السوبر الأوروبي".


ويخوض بايرن ميونخ مباراة اليون باعتباره بطلا للنسخة الأخيرة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، بينما يلعب إشبيلية باعتباره حامل لقب الدوري الأوروبي.


وتوج كل من بايرن ميونخ وإشبيلية بكأس السوبر الأوروبي مرة واحدة في تاريخهما.

تشهد مباراة اليوم عودة الجماهير في البطولات الأوروبية، لأول مرة بعد أزمة فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في ليلة عودة الجماهير.. قمة نارية بين بايرن ميونخ وإشبيلية بـ كأس السوبر الأوروبي

كأس السوبر الأوروبي.. موعد مباراة بايرن ميونخ ضد إشبيلية والقناة الناقلة

كأس السوبر الأوروبي.. التشكيل المتوقع لمواجهة بايرن ميونخ وإشبيلية

قبل مواجهة إشبيلية.. بايرن ميونخ "كعبه عالي" على الفرق الإسبانية.. وبرشلونة آخر الضحايا

السوبر الأوروبي.. صحفي بـ سكاي سبورتس يتحدث لـ "صدى البلد" عن مواجهة بايرن ميونخ وإشبيلية.. فيديو

السوبر الأوروبي .. تشكيل بايرن ميونخ لمواجهة إشبيلية

ترشيحاتنا

دون ريجيم .. 8 طرق طبيعية لـ سد الشهية

ننشر أول صور لمتهمي الفيرمونت عقب تسلمهم من الإنتربول الدولي

بالأسماء .. حكام مباريات اليوم الجمعة فى الدوري المصري

هاآرتس: نتنياهو واقع في ورطة كبيرة

خسارة الوزن أبرزها.. فوائد صحية مذهلة لـ الليمون الأسود

تعليق ساخر من إبراهيم سعيد على رحيل فايلر وكارتيرون عن تدريب الاهلي والزمالك | شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حل سريع وغير مكلف.. مطار دولي يستعين بـ كلاب مدربة للكشف عن كورونا.. شاهد

طريقة عمل مهلبية بالقشطة.. خطوة بخطوة

دون ريجيم .. 8 طرق طبيعية لـ سد الشهية