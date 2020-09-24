ننشر أسعار الفائدة على شهادات البنك الأهلي بعد قرار المركزي بخفض عائد الإيداع والإقراض

بدأ البنك الأهلي المصري في عمليات تخفيض اسعار الفائدة علي الشهادات الإدخارية، تنفيذا لقرار البنك المركزي المصري؛ الصادر منذ قليل بتخفيض متوسط اسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية بواقع 0.5%.









وينشر "صدي البلد" أبرز الشهادات التي سري عليها القرار من بينها :









أولا: شهادات الإدخار المحلية، من بينها الشهادات البلاتينية بقيمة ألف جنيه ومضاعفاته لمدة 3 سنوات ليصبح سعر الفائدة عليها 11.5% بعد أن كانت 12% للعائد الشهري أو 11.75% بعد أن كانت 12.25% للعائد ربع السنوي اضافة للشهادات البلاتينية ذات العائد المتغير لمدة 3 سنوات بقيمة 1000 جنيه ومضاعفاته ليصبح سعر الفائدة عليها 9% بعد أن كانت 9.5% للعائد ربع السنوي.









ثانيا: الشهادات الاستثمارية من فئات أ و ب و ج ، من بينها:









شهادات ذات العائد المجمع من الفئة " أ" بقيمة 100 جنيه ومضاعفاتها لمدة 10 سنوات ليصل سعر الفائدة عليها نحو 9.75% بعد أن كانت 10.25%.









شهادة الفئة " ب" لمدة عام بقيمة 1000 جنيه ومضاعفاته ليصبح عائدها 9.75% بعد أن كانت 10.25% للعائد الشهري.













وشهادات فئة " ب" بقيمة 500 جنيه ومضاعفاتها لمدة عامين ليصبح عائد الفائدة عليها 10% بعد أن كانت 10.5% للعائد ربع السنوي.







