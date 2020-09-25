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رياضة

بالصور.. مراسم تتويج بايرن ميونخ بالسوبر الأوروبي بعد إنهاء مغامرة إشبيلية

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 12:16 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
توج فريق بايرن ميونخ الألماني بلقب السوبر الأوروبي على حساب إشبيلية بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب بوشكاش أرينا، بالعاصمة المجرية بودابست، ضمن البطولة الأوروبية. 

وجاء الهدف الأول بالدقيقة 12، من تسديدة من نقطة الجزاء عن طريق أوكامبوس على يمين مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ من ركلة جزاء.

وعادل البايرن تمريرات رائعة بين لاعبي بايرن ميونخ تصل الكرة إلى مولر الذي أرسل تمريرة سحرية إلى ليفاندوفسكي في مواجهة المرمى، ومن ثم مررها إلى جوريتزكا الذي سددها قوية داخل الشباك.

وجاء هدف ملغي لصالح بايرن ميونخ عن طريق ليفاندوفسكي بداعي التسلل بعد تبادل رائع للكرة مع مولر داخل منطقة الجزاء.

ونجح بايرن ميونخ في خطف هدف الفوز مع الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الأول من  كرة عرضية من ركلة ركنية من الطرف الأيمن شتتها دفاع إشبيلية ارتدت إلى توليسو الذي سددها قوية تصدى لها بونو حارس المرمى، ومن ثم ارتدت إلى مارتينيز سددها برأسه داخل الشباك.

وأكد بايرن ميونخ هيمنته على أوروبا بالتتويج باللقب في مباراة اليوم وتحقيق الرباعية التاريخية " الدوري - الألماني - كأس ألمانيا- دوري أبطال أوروبا - السوبر الأوروبي".

وخاض بايرن ميونخ المباراة باعتباره بطلا للنسخة الأخيرة من مسابقة دوري أبطال أوروبا، بينما يلعب إشبيلية باعتباره حامل لقب الدوري الأوروبي.
بالصور.. مراسم تتويج بايرن ميونخ بالسوبر الأوروبي بعد إنهاء مغامرة إشبيلية
بالصور.. مراسم تتويج بايرن ميونخ بالسوبر الأوروبي بعد إنهاء مغامرة إشبيلية
بالصور.. مراسم تتويج بايرن ميونخ بالسوبر الأوروبي بعد إنهاء مغامرة إشبيلية
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