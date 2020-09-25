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بعد تخطي التجارب.. تاج الدين: لقاح كورونا سيتوافر بحلول أكتوبر أو نوفمبر المقبل

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 04:20 ص
الدكتور محمد عوض
الدكتور محمد عوض تاج الدين
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حمزة شعيب
أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية،  إن لقاح فيروس كورونا المستجد، سيتوفر بحلول شهر أكتوبر أو نوفمبر، منوها على أهمية أن تتخطي اللقاحات والتجارب المرحلة الثالثة.

وتابع تاج الدين خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر مقدم برنامج "يحدث في مصر" والمذاع عبر قناة " إم بي سي مصر"، أن التجارب السريرية للقاح أكسفورد توقفت لمدة ثلاثة أيام بسبب ظهور أعراض جانبية على أحد المتطوعين، لافتا إلى أن الكمامة لا تحمي بنسبة 100%.

كما نوه إلى أن فيروس كورونا له شكل خاص به يظهر جليا من خلال الأشعة المقطعية والعادية، والطبيب يستطيع معرفته من شكله وتوزيعه بالإضافة للإعراض، لذلك عند رؤية الأشعة يستطيع الطبيب معرفة إن كان كورونا او إنفلونزا.

وأكد أن مصر تعاملت بإحترافية شديدة مع الازمة وبإمكانيات وبنية تحتية جاهزة، مردفا:" نحن اليوم في وضع أفضل من حيث عدد الحالات، وأعتقد أن حالات الوفيات الناتجة عن كورونا ستختفي قريبًا".

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية،  إلى أن مصر عملت على جلب أجهزة تساعد في علاج الأورام بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة.

ونصح تاج الدين المواطنين بضرورة التفرقة بين مصابي الأنفلونزا الموسمية وفيروس كورونا كما لابد أن يعي الأطباء خطورة تشابه الأعراض بين الفيروسين".
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