أسعار ومواصفات أرخص سيارة في مصر زوتي Z100 .. صور

اقرأ أيضا



اقرأ أيضا



اما من عيوب السيارة سنجد التكييف الموجود بالسيارة مانيوال ولايعمل بشكل اوتوماتيك ، وغير متوفر ريموت لفتح الشنطة ، ويتم فتح الشنطة من خلال المفتاح الموجود في الشنطة بشكل مباشر ، اما المكان المخصص للفتيس كبير نسبيا ، وقد يتسبب في مشاكل الشخص الجالس في الكنبة الخلفية في المنتصف.











