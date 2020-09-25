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سيارات

أسعار ومواصفات أرخص سيارة في مصر زوتي Z100 .. صور

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 01:00 ص
زوتي z100
زوتي z100
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أماني نوار
استطاعت شركة زوتي ان تعدل من سيارتها شكل ملحوظ لتقديم سيارة تناسب الحياة العصرية واحتياجات الجمهور في السوق المصري.

وظهرت سيارة زوتي 100 موديل 2020 بتصميم مشابه لفئات سيارات اخرى من شركات أوروبية وشركات اثبتت جدراتها ، وتنافس في السوق منذ سنوات طويلة جدا. 
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تم طرح سيار زوتي السوق في فئة سعرية  منخفضة مناسبة جدا لفئة كبيرة من الأشخاص والشباب خاصة ان تصميمها هاتشباك ، سعر السيارة في السوق المصري 118 ألف جنيه.

تحتوي السيارة على محرك 1000 سي سي ، القوة الحصانية 75 حصانا عند 6200 دورة في الدقيقة،أقصى سرعة للسيارة 100 كيلو متر في الساعة الواحدة ، ناقل حركة يدوي “مانيوال” مكون من 5 سرعات.

كما ان السيارة تأتي بمواصفات الفئة الواحدة ، فلا توجد اختيارات اخرى منها ، ومن اهم مميزات السيارة ، فانها تحتوي على نظام فرامل ABS  مانعة للانغلاق ، ونظام التوزيع الإلكترومي للفرامل EBD ، ومستشعرات خلفية لسهولة اصطفاف السيارة ، ضبط المرايات الجانبية بالكهرباء  ، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية ، مكيف هواء ، نظام قفل مركزي لأبواب السيارة مع مفتاح ريموت ، جنوط إطارات 23 بوصة تتسم بالمظهر الرياضي ،مصابيح كهربائية كبيرة من الناحية الأمامية.

سنجد أيضا فوانيس شورة أمامية وخلفية ،  شاشة أمامية ديجيتال جهة العدادات لعرض استهلاك البنزين ، ارتفاع السيارة عن الأرض يصل إلى 15.5 سم لعدم الاحتكاك بالمطبات المرتفعة ، فرش داخلي جلد متوفر من لونين متناسقين، متناسب مع التصميم الخارجي الأنيق والبسيط للسيارة ، مساحة المقصورة الداخلية مناسبة جدا، حيث تتسع من جهة الكنبة الخلفية حتى 4 أشخاص ،مساحة التخزين الخلفية “الشنطة” تصل إلى 180 لتر، مع إمكانية رفع الكنبة الخلفية لمضاعفة المساحة.
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اما من عيوب السيارة سنجد التكييف الموجود بالسيارة مانيوال ولايعمل بشكل اوتوماتيك ، وغير متوفر ريموت لفتح الشنطة ،  ويتم فتح الشنطة من خلال المفتاح الموجود في الشنطة بشكل مباشر ، اما المكان المخصص للفتيس كبير نسبيا ، وقد يتسبب في مشاكل الشخص الجالس في الكنبة الخلفية في المنتصف.


أسعار ومواصفات «زوتي Z100» موديل 2020 (صور) - جريدة المال

زوتي تعلن عن توافر Z100 موديل 2020 في مصر.. تعرف على أسعارها | مصراوى
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