الأقصر تستعد لانطلاق العام الدراسي الجديد.. إنشاء 16 مدرسة جديدة وصيانة 815 أخرى .. والتشديد على الإجراءات الاحترازية

- الانتهاء من تجهيز المدارس للعام الدراسي الجديد

- صيانة 815 مدرسة بإجمالي 6296 فصلا

- إنشاء وتطوير 16 مدرسة جديدة

- إجراءات احترافية مشددة للحفاظ على الطلاب من الفيروس

وقال مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر إنه فى ضوء تنفيذ أعمال الخطة الإستثمارية للعام المالى تم الإنتهاء من أعمال الصيانة البسيطة لعدد 815 مدرسة بإجمالي 6296 فصلا وتضمنت أعمال الصيانة السباكة والنجارة والكهرباء ، كما تم إنهاء أعمال صيانة لمبانى عدد 6 مدارس للتعليم العام والفني.





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وأضاف عمران أنه في مجال التطوير التكنولوجى تم الإنتهاء من تركيب متطلبات المرحلة الثانية من البنية التحتية التكنولوجية الخاصة بنظام التعليم الثانوى بكابلات فايبر اوبتك، وتم تطبيق مشروع التابلت على عدد 33 مدرسة من 37 مدرسة ثانوى عام بعدد 6349 جهاز تابلت .





وفى سياق متصل انتهت هيئة الأبنية التعليمية من إنشاء وتطوير 16 مدرسة ( 175 فصلا) بتكلفة إجمالية 77.4 مليون جنيه .





كما تم نهو وتجهيز مدرسة طيبة المتميزة لغات ب58 فصلا (متكاملة) من مرحلة رياض الأطفال وحتى مرحلة الثانوية العامة وستفتتح مع بدء العام الدراسى الجديد.



