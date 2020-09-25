الأقصر تستعد لانطلاق العام الدراسي الجديد.. إنشاء 16 مدرسة جديدة وصيانة 815 أخرى .. والتشديد على الإجراءات الاحترازية

- الانتهاء من تجهيز المدارس للعام الدراسي الجديد
- صيانة 815 مدرسة بإجمالي 6296 فصلا
- إنشاء وتطوير 16 مدرسة جديدة
- إجراءات احترافية مشددة للحفاظ على الطلاب من الفيروس
انتهت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر من استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد 2020 / 2021، بتطوير عدد من المدارس واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس " كورونا " وذلك تحت إشراف الدكتور عبد اللطيف عمران مدير مديرية التربية والتعليم بالأقصر.
وقال مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الأقصر إنه فى ضوء تنفيذ أعمال الخطة الإستثمارية للعام المالى تم الإنتهاء من أعمال الصيانة البسيطة لعدد 815 مدرسة بإجمالي 6296 فصلا وتضمنت أعمال الصيانة السباكة والنجارة والكهرباء ، كما تم إنهاء أعمال صيانة لمبانى عدد 6 مدارس للتعليم العام والفني.
وأضاف عمران أنه في مجال التطوير التكنولوجى تم الإنتهاء من تركيب متطلبات المرحلة الثانية من البنية التحتية التكنولوجية الخاصة بنظام التعليم الثانوى بكابلات فايبر اوبتك، وتم تطبيق مشروع التابلت على عدد 33 مدرسة من 37 مدرسة ثانوى عام بعدد 6349 جهاز تابلت .
وفى سياق متصل انتهت هيئة الأبنية التعليمية من إنشاء وتطوير 16 مدرسة ( 175 فصلا) بتكلفة إجمالية 77.4 مليون جنيه .
كما تم نهو وتجهيز مدرسة طيبة المتميزة لغات ب58 فصلا (متكاملة) من مرحلة رياض الأطفال وحتى مرحلة الثانوية العامة وستفتتح مع بدء العام الدراسى الجديد.
وأكد مدير المديرية أنه سوف يتم اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية في كافة المنشآت التعليمية، والتي تتضمن توفير البيئة الصحية للطلاب داخل المدارس، من خلال الاهتمام بالتهوية الجيدة للفصول ومراعاة تطهير الخزانات بصفة دورية والحرص على تطهير ونظافة المدرسة باستمرار وتطهير حافلات المدارس والاهتمام بتطبيق سياسة التباعد الاجتماعي والتنبيه بأهمية استخدام الكمامات الطبية، وضرورة الاهتمام بتوعية الطلاب بغسل الأيدي بالماء باستمرار وتم وضع بوسترات رفع الوعي بين الطلاب عند مدخل المدرسة وتوزيعها على الطلاب.
جاء ذلك في ضوء توجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بالعمل المستمر على تطوير المنظومة التعليمية على كافة المستويات واتباع الإجراءات الاحترازية لحماية الطلاب من اى فيروس.