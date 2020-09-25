زيادة الطاقة الاستيعابية للحرم المكي بعد التوسعة الثالثة لـ3 ملايين مصلٍ

أعلنت الرئاسة العامة لشئون الحرمين الشريفين، عن وصول الطاقة الاستيعابية للحرم المكي بعد التوسعة إلى ثلاثة ملايين مصل، و107 آلاف طائف في الساعة.
وذكرت رئاسة الحرمين، أنه تم عمل توسعة وتطوير المسعى بكامل أدوراه، كما تم عمل مشروع توسعة الساحات الشمالية بالمسجد الحرام، وزيادة الطاقة الاستيعابية لصحن المطاف.
كما تم تنفيذ مشروعات عملاقة لتوسعات المسجد الحرام وكذلك الأنظمة التي تم استحداثها من أجل تدعيم مشاريع التوسعات السعودية في الحرم المكي بأحدث الأنظمة المتبعة عالميًا لأجل خلق بيئة مناسبة لكافة قاصدي الحرمين الشريفين لتأدية شعائرهم بكل راحة واطمئنان.
كما يحتوي مشروع التوسعة الثالثة على 4 منارات بمبنى التوسعه يبلغ ارتفاع جميعها 135 م، ومنارتين بمبنى الخدمات يبلغ ارتفاعها 424 م.
يوجد في مبنى الخدمات مهبطين لطائرات الهيلوكبتر على ارتفاع 65 متر يتم استخدامها في حالات الطواري.
يحتوي المشروع على 8 مظلات كبيرة بارتفاع 30 م وبقطر 53 م و120 مظلة صغيره بأرتفاع 21 م وبقطر من 17 م: 25 م.
ويبلغ إجمالي مشربيات زمزم 2010 مشربية تتوزع بين 396 موضع لشرب مياه زمزم ببكيات الصلاه و902 موضع لشرب مياه زمزم بطول الشوترات، كما يحتوى مبنى الخدمات والساحات على عدد 712 مشربية.
يبلغ إجمالي أماكن الوضوء في توسعة المسجد الحرام 8254 مكان وضوء منها حوالي 1156 مكان للوضوء في مبنى التوسعة و7098 مكان للوضوء في الساحات ومبنى الخدمات.
تبلغ الطاقة الاستيعابية لمحطة النقل بجبل الكعبة عدد 476 سيارة و 13حافلة، ومحطة كدى تستوعـب عـدد 473 سيارة 30 حافلة، ومحطة المروه تستوعب عدد 30 حافلة.