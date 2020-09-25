زيادة الطاقة الاستيعابية للحرم المكي بعد التوسعة الثالثة لـ3 ملايين مصلٍ

أعلنت الرئاسة العامة لشئون الحرمين الشريفين، عن وصول الطاقة الاستيعابية للحرم المكي بعد التوسعة إلى ثلاثة ملايين مصل، و107 آلاف طائف في الساعة.





وذكرت رئاسة الحرمين، أنه تم عمل توسعة وتطوير المسعى بكامل أدوراه، كما تم عمل مشروع توسعة الساحات الشمالية بالمسجد الحرام، وزيادة الطاقة الاستيعابية لصحن المطاف.





كما تم تنفيذ مشروعات عملاقة لتوسعات المسجد الحرام وكذلك الأنظمة التي تم استحداثها من أجل تدعيم مشاريع التوسعات السعودية في الحرم المكي بأحدث الأنظمة المتبعة عالميًا لأجل خلق بيئة مناسبة لكافة قاصدي الحرمين الشريفين لتأدية شعائرهم بكل راحة واطمئنان.



