رئيس جامعة القاهرة: تطبيق نظام الامتحانات الموضوعية وفق المعايير العالمية

أجرى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، جولة بفرع معهد الأورام بالشيخ زايد، برفقة الدكتور حاتم أبو القاسم عميد المعهد، تفقدا خلالها امتحانات طلاب الدراسات العليا والتأكد من تطبيق نظام الامتحانات الموضوعية التي وجه بها الدكتور الخشت أواخر عام 2017 مع ضرورة الالتزام بتطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية وفق المقاييس الدولية والتي تحدد شكل ومضمون ورقة الأسئلة.





وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن معظم الامتحانات تجرى بنظام الامتحانات الموضوعية وتراعي الفروق في طبيعة الدراسة بين الكليات، حيث يتميز نظام الامتحانات الموضوعية بقياس القدرات المختلفة للطلاب والجمع بين الاختيار من متعدد والأسئلة المقالية القصيرة وأسئلة حل المشكلات والمقارنات والتعليل.





واستطلع الدكتور الخشت آراء الطلاب على مدى التحصيل العلمي ومدى ملائمة ذلك مع الامتحانات، مؤكدًا أن طلاب جامعة القاهرة يتفوقون على طلاب وخريجي الكثير من الجامعات العالمية المرموقة.



