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أخبار البلد

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 11:04 ص
صدى البلد
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نورهان خفاجي
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا السبت، مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا على الوجه البحري والقاهرة يصاحبه شبورة مائيه صباحا والرياح معتدلة.

ويكون الطقس معتدل على السواحل الشمالية نهارا لطيف ليلا والرياح، بينما يبقى مائل للحرارة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر نهارا معتدل ليلا.

ويبقى الطقس ما بين المائل للحرارة وشديد الحرارة على محافظات الصعيد نهارا معتدل ليلا والرياح معتدلة.

 درجات الحرارة المتوقعة غدا السبت

 القاهرة الكبرى والوجه البحري 33 للعظمى والصغرى 24، و السواحل الشمالية 31 للعظمى 24 للصغري

 جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 36 للعظمى و 28 للصغرى

 شمال الصعيد 35 للعظمى و 24 للصغري، وجنوب الصعيد 37 للعظمى و27 للصغري
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