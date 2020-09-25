بحوزتهم 18 ألف لتر.. ضبط شخصين يسرقان السولار من أنابيب بالسويس

تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط 18 ألف لتر سولار داخل سيارة لنقل المواد البترولية عقب سرقتها من خط أنابيب بترول بالسويس.





أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن السويس قيام شخصين (تباع ، سائق "لهما معلومات جنائية") بتركيب محبس (كلبس) بخط أنابيب البترول الممتد بالظهير الصحراوى بدائرة قسم شرطة عتاقة .





عقب تقنين الإجراءات وبالإنتقال للمنطقة المُشار إليها أمكن ضبط المذكوران حال إستقلالهما سيارة نقل (فنطاس) مُحملة بحوالى (18ألف لتر سولار) وبحوزتهما (بندقية خرطوش وطلقتين من ذات العيار) وبمواجهتهما إعترفا بسرقة كمية السولار حمولة السيارة من خط الأنابيب المُشار إليه عقب تثبيت محبس (كلبس) عليه وحيازتهما للسلاح النارى لحماية نشاطهما الإجرامى .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم سرقة خطوط أنابيب البترول .