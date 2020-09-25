محافظ الغربية يتفقد أعمال الرصف والتطوير والمركز التكنولوجي بطنطا

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بجولة تفقدية في مدينة طنطا صباح اليوم يرافقه الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام ،.





حيث تفقد المحافظ أعمال تطوير ورصف شوارع الإسكندرية والمتحف وبطرس من سعيد إلى الكورنيش ومحب من سعيد إلى الحلو والفالوجة وامرؤ القيس والمتحف وعبد الحليم محمود ومستشفى رمضان والإمبابي والقذافي من الحلو إلى الكورنيش ومصطفى ماهر.









كما تابع المحافظ أعمال التطوير بالمرحلة الثانية لكورنيش طنطا بداية من كوبري المرشحة حتى كوبري قحافة بطول ١٨٠٠ متر والمسند لإحدى الشركات الوطنية بقيمة إجمالية بلغت ١٤ مليون جنيه ومن المقرر الانتهاء منه خلال ٦ أشهر.





وانتقل المحافظ ومرافقيه لتفقد أعمال تطوير ميدان المحطة والمسند لإحدى الشركات الوطنية بقيمة ٦.٥ مليون جنيه ومن المقرر الانتهاء منه في ديسمبر القادم ، ووجه المحافظ بسرعة الانتهاء من الأعمال طبقًا للجدول الزمني .





وخلال الجولة تفقد المحافظ سير العمل بالمركز التكنولوجي بحي ثان طنطا ، وأشاد بمدى التزام العاملين والمواطنين بالإجراءات الاحترازية وتوفير الحي لكافة الإرشادات لتسهيل عملية التصالح في مخالفات البناء.



