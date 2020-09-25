مقابل 2 مليون دولار.. الزمالك يفاوض ريتشموند بواكي لاعب يوفنتوس السابق

أكد تقرير غاني اليوم الجمعة، أن نادي الزمالك، دخل في مفاوضات مع نادي ريد ستار بيلجراد الصربي، للحصول على خدمات مهاجمه ريتشموند بواكي خلال فترة الانتقالات الصيفية.





وذكر موقع " ghana soccernet" أن نادي الزمالك عرض على نادي ريد ستار بيلجراد ضم مع ريتشموند بواكي، مقابل 2 مليون دولار.





وأضاف الموقع، أن نادي الزمالك لا يزال ينتظر رد مجلس إدارة نادي ريد ستار بيلجراد، بشأن العرض المقدم.





وتابع الموقع، أن اللاعب صاحب الـ 27 عامًا سجل58 هدفًا في 94 مباراة مع 13 تمريرة حاسمة مع ريد ستار منذ فترته الأولى في يوليو 2017.



وأشار الموقع، الى أن ريتشموند بواكي شارك في 13 مباراة دولية مع منتخب غانا، سجل خلالهما 5 أهداف. وأشار الموقع، الى أن ريتشموند بواكي شارك في 13 مباراة دولية مع منتخب غانا، سجل خلالهما 5 أهداف.





يذكر أن ريتشموند بواكي لعب في صفوف يوفنتوس موسم 2012 إلى 2013، لكنه لم يلعب أي مباراة، لتتم إعارته إلى ساسولو، ثم إلتشي، ثم أتلانتا.





كان مصطفى محمد مهاجم فريق الزمالك، أكد في تصريحات صحفية، أمس، الخميس، أنه يرغب في خوض تجربة الاحتراف، عبر بوابة نادي فنربخشة التركي.



