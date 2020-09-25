رئيس الوزراء يقرر إعادة تشكيل مجلس إدارة بنكى الأهلي ومصر

أصدر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارين بإعادة تشكيل مجلس إدارة كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من اليوم الموافق 25 سبتمبر 2020.

ويضم التشكيل الجديد لمجلس إدارة البنك الأهلي المصري هشام أحمد محمود عكاشة رئيسًا لمجلس الإدارة – تنفيذي، يحيى أبو الفتوح إبراهيم نائبًا لرئيس مجلس الإدارة - تنفيذي، داليا عبد الله محمد الباز نائبًا لرئيس مجلس الإدارة - تنفيذي، سحر محمد علي السلاب عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي، علي فهمي إبراهيم الصعيدي عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي، شريف جوزيف الكسان وهبه عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي، أحمد محمد حلمي محمد صديق سليمان عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي، عاطف أحمد حلمي نجيب عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي، والمستشار محمد هاني محمود صلاح الدين عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي.

بينما يضم التشكيل الجديد لمجلس إدارة بنك مصر محمد محمود أحمد الأتربي رئيسًا لمجلس الإدارة – تنفيذي، عاكف عبد اللطيف محمد المغربي – نائبًا لرئيس مجلس الإدارة – تنفيذي، حسام الدين عبد الوهاب علي محمد نائبًا لرئيس مجلس الإدارة – تنفيذي، أحمد علاء الدين علي الجندي عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي، تامر عبد العزيز شحاته جاد الله عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي، والمستشار/ محمد فوزي عبد الباري عصر عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي، محمد سيف النصر عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي، خالد خليل عبد الوهاب قنديل عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي، ميرنا عارف عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي.