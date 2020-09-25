AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

رئيس الوزراء يقرر إعادة تشكيل مجلس إدارة بنكى الأهلي ومصر

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 07:56 م
صدى البلد
Advertisements

 

أصدر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارين بإعادة تشكيل مجلس إدارة كل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من اليوم الموافق 25 سبتمبر 2020.

ويضم التشكيل الجديد لمجلس إدارة البنك الأهلي المصري هشام أحمد محمود عكاشة رئيسًا لمجلس الإدارة – تنفيذي، يحيى أبو الفتوح إبراهيم نائبًا لرئيس مجلس الإدارة - تنفيذي، داليا عبد الله محمد الباز نائبًا لرئيس مجلس الإدارة - تنفيذي، سحر محمد علي السلاب عضو مجلس إدارة – غير تنفيذي،  علي فهمي إبراهيم الصعيدي عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي، شريف جوزيف الكسان وهبه عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي، أحمد محمد حلمي محمد صديق سليمان عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي، عاطف أحمد حلمي نجيب عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي، والمستشار محمد هاني محمود صلاح الدين عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي.

بينما يضم التشكيل الجديد لمجلس إدارة بنك مصر محمد محمود أحمد الأتربي رئيسًا لمجلس الإدارة – تنفيذي،  عاكف عبد اللطيف محمد المغربي – نائبًا لرئيس مجلس الإدارة – تنفيذي، حسام الدين عبد الوهاب علي محمد نائبًا لرئيس مجلس الإدارة – تنفيذي،  أحمد علاء الدين علي الجندي عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي، تامر عبد العزيز شحاته جاد الله عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي، والمستشار/ محمد فوزي عبد الباري عصر عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي،  محمد سيف النصر عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي، خالد خليل عبد الوهاب قنديل عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي، ميرنا عارف عضو مجلس إدارة - غير تنفيذي.

Advertisements

ترشيحاتنا

كاش مايوه وفساتين مثيرة.. أجرأ إطلالات رانيا يوسف الصيفية.. صور

وانطفأ بريق نوبل.. هل يفقد آبي أحمد لقب صانع السلام قريبا؟

لن نضر مصر والسودان.. إثيوبيا تعلن رغبتها في استئناف مفاوضات سد النهضة

جاهلة.. تركيا تهين رئيسة مجلس النواب الأمريكي

بعد اشتباكات بين كتيبتين من الميليشيات.. قرار عسكري عاجل من حكومة الوفاق الليبية

وزير الأوقاف يبكي بشدة في خطبة الجمعة.. تعرف على السبب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالحجاب.. أول ظهور لـ أحمد حسن وزينب بعد إخلاء سبيلهما.. شاهد

إم جي mg تطرح سيارة جديدة بمحركين كهرباء وبنزين.. صور

كاش مايوه وفساتين مثيرة.. أجرأ إطلالات رانيا يوسف الصيفية.. صور