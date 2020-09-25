أهمها البيض المسلوق.. 7 أطعمة تنسف الوزن الزائد

يعانى الكثيرون من زيادة الوزن بشكل ملحوظ وبطء عملية الايض والحرق.
لذا قدمت الدكتورة سهام سوقية خبيرة التغذية ، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتاعى فيسبوك، بعض الاطعمة التى تزيد من عملية الايض و تخسر الوزن.
1 خل التفاح
على أن لا يتجاوز معلقة واحدة ويوضع في صحن السلاطة؛ ولا يؤخذ على الريق مع الماء لأنه يسبب تخرشات في المعدة.
2 القهوة
على أن لا تزيد على فنجانين في اليوم.
3 الليمون
على أن يتم وضعه بالسلاطات أو في الماء.
4 التوابل
على أن لا نستخدمها بشكل مبالغ فيه.
5 اللوز النيئ
نأخذ منه يوميًا بين 7 إلى 13 حبة.
6 الشاي الأخضر
بإمكانكم شرب الشاي الأخضر مرة أو مرتين باليوم .
7 البيض المسلوق
على أن لا يزيد على بيضة واحدة أو اثنتان في اليوم.
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