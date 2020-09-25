أهمها البيض المسلوق.. 7 أطعمة تنسف الوزن الزائد

1 خل التفاح

على أن لا يتجاوز معلقة واحدة ويوضع في صحن السلاطة؛ ولا يؤخذ على الريق مع الماء لأنه يسبب تخرشات في المعدة.





2 القهوة

على أن لا تزيد على فنجانين في اليوم.



3 الليمون

على أن يتم وضعه بالسلاطات أو في الماء.



4 التوابل



على أن لا نستخدمها بشكل مبالغ فيه.



5 اللوز النيئ



نأخذ منه يوميًا بين 7 إلى 13 حبة.





6 الشاي الأخضر

بإمكانكم شرب الشاي الأخضر مرة أو مرتين باليوم .

