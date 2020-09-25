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مرأة

أهمها البيض المسلوق.. 7 أطعمة تنسف الوزن الزائد

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 09:22 م
صدى البلد
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رنا عصمت
يعانى الكثيرون من زيادة الوزن بشكل ملحوظ وبطء عملية الايض والحرق.

لذا قدمت الدكتورة سهام سوقية خبيرة التغذية ، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتاعى فيسبوك، بعض الاطعمة التى تزيد من عملية الايض و تخسر الوزن.





1 خل التفاح

على أن لا يتجاوز معلقة واحدة ويوضع في صحن السلاطة؛ ولا يؤخذ على الريق مع الماء لأنه يسبب تخرشات في المعدة.


2 القهوة 

على أن لا تزيد على فنجانين في اليوم.

3 الليمون 

على أن يتم وضعه بالسلاطات أو في الماء.

4 التوابل

على أن لا نستخدمها بشكل مبالغ فيه.

5 اللوز النيئ


نأخذ منه يوميًا بين 7 إلى 13 حبة.


6 الشاي الأخضر

بإمكانكم شرب الشاي الأخضر مرة أو مرتين باليوم .

7 البيض المسلوق

على أن لا يزيد على بيضة واحدة أو اثنتان في اليوم.
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