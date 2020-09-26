AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

صليت الظهر في جماعة فقام الإمام لركعة خامسة.. ما الحكم؟

السبت 26/سبتمبر/2020 - 12:01 ص
صليت الظهر في جماعة
صليت الظهر في جماعة فقام الإمام لركعة خامسة
Advertisements
محمود ضاحي
صليت صلاة الظهر في جماعة ، فقام الإمام لركعة خامسة، فما الحكم.

قال الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية إن َ الشرع الشريف حث المأموم عند سهو إمامه في الصلاة أن ينبهه بقول: «سبحان الله»، كما في حديث سَهْل بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رضي الله عنه : أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: ((مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِي صَلاَتِهِ فَلْيَقُلْ: سُبْحَانَ اللهِ)) بالنسبة لاستجابة الإمام ومتابعة المأموم له، فلا يخلو الأمر من حالتين:


وأضاف: الأولى  أن يغلبَ على ظن الإمام أنه في الرابعة، رغم أن المأمومين يرون أنه في الخامسة، ففي هذه الحالة لا يستجيب لهم كما ذهب إليه فقهاء الحنفيَّةِ والشَّافعيَّةِ والحَنابلةِ.

والحالة الثانية : أن يكون الإمام على شكٍّ من عدد ما صلى، ولم يغلب على ظنه شيء، وهنا عليه أن يعود لقول المأمومين إذا كان عددهم كثيرًا، كما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لحديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه : ((أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم انْصَرَفَ مِنَ اثْنَتَيْن (أي : ركعتين)، فَقَالَ لَهُ ذُو اليَدَيْنِ: أَقَصُرَتِ الصَّلاَةُ، أَمْ نَسِيتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم : أَصَدَقَ ذُو اليَدَيْن ؟ فَقَالَ النَّاسُ: نَعَمْ، فَقَامَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَصَلَّى اثْنَتَيْنِ أُخْرَيَيْنِ)).

واختتم مستشار المفتي : أنه يستحبُّ للمأموم تنبيه إمامه إذا سها في صلاته ، وفي حالة قيامه لركعة خامسة من الصلاة الرباعيَّة ؛فمن تيقن منهم خطأ هذا الإمام فلا يتابعه وجوبًا ، وعليه أن ينويَ مفارقته ويُتم الصلاة منفردًا ، أو ينتظرَه حتى يجلس للتشهد الأخير ويتم صلاته معه ، ومن لم يتيقن منهم خطأه فعليه متابعتةُ الإمام.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية شرط لصحتها .. أمين الفتوى يجيب

هل يشترط قراءة الفاتحة خلف الإمام في الصلاة الجهرية.. أستاذ فقه يجيب

التصرف الشرعي للمأمومين إذا قام الإمام بركعة زائدة .. أمين الفتوى يجيب

حكم تصحيح المأموم للإمام إذا أخطأ فى الصلاة

التصرف الشرعي للمأموم حال قيام الإمام للركعة الخامسة

إذا قام الإمام بركعة زائدة فماذا على المأمومين؟.. البحوث الإسلامية يوضح

ترشيحاتنا

أخبار السوشيال ميديا| ليلى علوي تتألق بإطلالة شبابية.. سمية الخشاب تستعرض أنوثتها.. وسوار النجار تخطف أنظار متابعيها

تعرف على موقف فرجاني ساسي من مباراة الجونة

تأجيل حفل عمرو دياب في السعودية

ناري بردت.. فتاة الدقهلية توجه رسالة للمهاجمين والمشككين في قضيتها.. فيديو

استبعاد أحمد فتحي.. فايلر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة طنطا

زوجة الشيخ طلال آل ثاني تكشف عن تعرضها للتهديد بالقتل من مسؤولين في قطر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمي للرئتين.. 5 أطعمة تحافظ عليها وتجدد حيويتها

طريقة عمل الباذنجان بالفراخ

أحدث جولة ملكية للأمير هاري وميجان ماركل تثير الجدل لتكلفتها |شاهد