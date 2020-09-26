ابنة رجاء الجداوي تحكي أسرارا لأول مرة عن رحيلها بكورونا.. فيديو

قالت أميرة حسن مختار، ابنة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي ، إن والدتها كانت تقوم باتخاذ احتياطات احترازية كبيرة منذ تفشي فيروس كورونا المستجد.





وأضافت أميرة حسن مختار خلال حوارها التليفزيوني فى برنامج "معكم مني الشاذلي" المذاع على قناة "سي بي سي" الفضائية، أن الراحلة قامت بارتداء الكمامة الطبية منذ شهر 2 وليس شهر 3، ولم تكن تخرج من منزلها نهائيا.





وتابعت، أن رجاء الجداوي كانت لا تخلع الكمامة إلا وقت عملها داخل استديو التصوير فقط، مشيرة إلى أن استديو التصوير هو المكان الوحيد الذي احتكت فيه بالبشر به منذ بداية تفشي فيروس كورونا فى مصر.





وأوضحت أميرة حسن مختار، أنه قبل العيد كانت ترتب مع والدتها للسفر، وإذ بالفنانة تشعر بالحرارة وطلبت منها تشغيل التكييف وعندها قامت بقياس درجة حرارتها فوجدتها تقترب من 40.





وأشارت إلى أنه لم تظهر على والدتها أي أعراض لإصابتها بفيروس كورونا إلا ارتفاع درجة حرارتها فقط لمدة 7 أيام، مضيفة أنهم قاموا بعمل مسحة لها وظهرت النتيجة بإصابتها بكورونا، وتم نقلها إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية.