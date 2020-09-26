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فن

أخبار الفن| الأيام الأخيرة في حياة رجاء الجداوي.. مي فخري من المايوه للحجاب.. عاهة في وجه نادين نجيم

السبت 26/سبتمبر/2020 - 12:07 ص
أخبار الفن
أخبار الفن
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سعيد فراج
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

أعلنت أسرة الملحن الكبير الراحل خليل مصطفى، عن تشييع جنازته إلى مسط رأسه بالزقازيق ودفن الجثمان بمقابر الأسرة هناك، بعد أن وافته المنية صباح اليوم الجمعة بعد صراع مع مرض السرطان. 

شاركت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، عدة صور لها عبر حسابها الرسمي على تطبيق إنستجرام، ظهرت فيها بدون ماكياج، وآثار الجروح تبدو على وجهها بشكل ملحوظ، جراء إصابتها في انفجار مرفأ بيروت خلال الفترة الأخيرة.

أثارت الفنانة مي فخري، حالة كبيرة من الجدل على السوشيال ميديا خلال الفترة الأخيرة، وتصدرت قائمة البحث (التريند) على محرك جوجل، وذلك بعدما أعلنت ارتداءها الحجاب بشكل رسمي، من خلال نشرها صورة بالحجاب عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" وعلقت عليها "الحمد لله حمدًا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه.. اللهم الثبات".

عرض برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة CBC، أسرارا لأول مرة عن وفاة الفنانة رجاء الجداوي، كشفتها ابنتها أميرة حسن مختار، إضافة إلى رسالة صوتية للراحلة من داخل مستشفى العزل بالإسماعيلية عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد.

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