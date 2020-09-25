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فن

من المايوه لـ الحجاب.. معلومات عن مي فخري

الجمعة 25/سبتمبر/2020 - 09:22 م
مي فخري
مي فخري
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سعيد فراج
أثارت الفنانة مي فخري، حالة كبيرة من الجدل على السوشيال ميديا خلال الفترة الأخيرة، وتصدرت قائمة البحث (التريند) على محرك جوجل، وذلك بعدما أعلنت ارتداءها الحجاب بشكل رسمي، من خلال نشرها صورة بالحجاب عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام" وعلقت عليها "الحمد لله حمدًا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه.. اللهم الثبات".


ويرصد «صدى البلد» في التقرير التالي، أبرز المعلومات عن مي فخري، بعد إرتدائها الحجاب: 


- مي فخري، فنانة مصرية ولدت في القاهرة، تنقلت في طفولتها بين السعودية ومصر بسبب عمل والدها هناك.

- مي فخري، الأخت الصغرى لـ أخواتها. 

- بدأت مي فخري، طريقها من خلال العمل كـ موديل، ثم العمل في مجال الإعلانات والفيديو كليب لمدة 15 سنة. 

- فازت مي فخري، بمسابقة mission fashion لعام 2009، من الوطن العربي.

عملت مي فخري، كمذيعة علي روتانا موسيقى في برنامج 360 درجة.

شاركت مي فخري في العديد من الأعمال الفنية، من بينها: (افراح إبليس، البيت الكبير، الجزء الثالث من مسلسل نصيبي وقسمتك، هبة رجل الغراب) وغيرها. 

- كان احدث أعمال الفنانة مي فخري، مشاركتها بالجزء الثاني من مسلسل "أفراح إبليس" للفنان جمال سليمان. 

- تفاجأ متابعو مي فخري، بقرار إرتدائها الحجاب، لاسيما وأن لديها العديد من الصور الجريئة على السوشيال ميديا ظهرت في عدد منها وهي ترتدي المايوه. 

كانت مي فخري، حذفت جميع صورها التي ظهرت بها بشعرها، وبدأت منذ عدة أشهر بمشاركة جمهورها فيديوهات دينية وتوعوية تحدثت من خلالها عن المرحلة التي وصلت إليها من الإيمان.

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