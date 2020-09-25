شاهد.. كواليس الأيام الأخيرة في حياة الفنانة رجاء الجداوي

عرض برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة CBC، أسرارا لأول مرة عن وفاة الفنانة رجاء الجداوي ، كشفتها ابنتها أميرة حسن مختار، إضافة إلى رسالة صوتية للراحلة من داخل مستشفى العزل بالإسماعيلية عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد.









قالت أميرة حسن مختار في حواره إلى البرنامج، إن والدتها شعرت بدرجة حرارة مرتفعة وكانت بالفعل تقترب من 40 مئوية، وتم إجراء مسحة لها والتأكد من إصابتها بالفيروس رغم أنها لم تعان من أي أعراض أخرى لمدة 8 أيام تقريبًا.





لفتت أميرة إلى أن طاقم تصوير مسلسل "لعبة النسيان" لم يصب أحد منهم بالفيروس ولكن كانت هناك إحدى العاملات في المسلسل أصيبت بكورونا وتم تشخيص حالتها التهاب رئوي ومن الواضح أنها كانت سبب العدوى.









أكدت ابنة الفنانة الراحلة أن رجاء الجداوي لم تكن تخرج نهائيًا وأخذت جميع احتياطاتها من شهر فبراير من قبل أي شخص آخر، موضحةً أن أخر كلمات والدتها الراحلة كانت" راضية، راضية، الحمد لله، يارب يارب" وهذه كانت أكثر كلمات تقولها في أيامها الأخيرة عامة.









تابعت أميرة حسن مختار أن والدتها كان لديها دائمًا المبررات أن الغير يمكن أن يخطئ بدون أن يحس، وبالتالي كان لديها سلام داخلي، ولهذا يصعب تكرارها.





يذاع برنامج "معكم" من الأربعاء إلى الجمعة على قناة CBC، وتقدمه الإعلامية منى الشاذلي في تمام التاسعة مساءً.



