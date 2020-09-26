فلوس شراء اللاعبين مصدرها إيه؟.. محمد فضل يتحدث عن تراخيص الأندية واستضافة دوري الأبطال والكونفيدرالية

وجه محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المسئولة عن اتحاد الكرة المصري بصورة مؤقتة، عدة رسائل تحدث من خلالها عن تراخيص الأندية، وتكريم النجوم، وملف استضافة مصر لبطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفيدرالية .





"فضل" أدلى بعدة تصريحات خلال حوراه عبر شاشة "أون تايم سبورتس 1"، وفيما يلي نستعرض أبرز ما صرح به عضو اللجنة الخماسية:





تراخيص الأندية:





"الأهلي منذ أسبوعين بالظبط بدأ في إرسال الأوراق؛ من أجل إنهاء التراخيص، ومن السهل حصول الأندية على رخصة المحترفين".





"أمامنا مشكلة تواجهنا من حيث أسعار اللاعبين، بدأت أضع الحلول من خلال التراخيص، لابد أن أعرف ميزانية النادي وبالطبع النادي عليه عدم الخسارة، لكن أسعار اللاعبين مبالغة جدًا ولا تسير مع السوق، وهذا غير منطقي، فما هو مصدر الأموال".





تكريم النجوم:





"بدأنا بتكريم قدامى الأهلي والزمالك في لقاء السوبر الأخير، ثم تكريم عبد الله السعيد بدخوله ضمن قائمة نادي المائة، ثم تغيير هوية الاتحاد وشكل الاتحاد المصري، وسيكون هناك تكريم لرموز نادي المائة".





"احنا شعب عاطفي، تكريمك في حياتك ده المهم، لاعب الكرة ما يشعر بهذا، بدأنا في تغيير الموقع الرسمي للاتحاد ودعمه بوثائق وإنجاز الاتحاد المصري لكرة القدم على مدار تاريخه".





استضافة بطولتي دوري الأبطال والكونفدرالية:





"تقدمنّا بطلب لاستضافة بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية ودافعنا عن الأندية وقبولنا بنقد غير مبرر من بعض الأشخاص، دورنا حماية الأندية واسضافة أي بطولة، لكن وجدنا نقد من البعض".





"ثاني مرة نحاول الاستضافة، البلد الوحيدة التي تقدمت بالاستضافة؛ هيّ مصر، وما تردد عن دخول دول أخرى مثل تونس والإمارات وقطر؛ غير صحيح، وحاولنا تطبيق دوري الأبطال في بلد واحد؛ لكن تعرضنا للنقد، وكان هدفنا الفرق المصرية، لكن لم ينظر للطلب المصري".