عقب تألقه أمام الزمالك.. حارس طنطا يعود لحسابات المقاولون العرب

عاد محمد أشرف، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، المعار إلى فريق طنطا، إلى الحسابات الفنية لذئاب الجبل فى الموسم المقبل .





و تألق أشرف مع أبناء السيد البدوى فى مباراة طنطا والزمالك الماضية، رغم استقباله لثلاثة أهداف، حيث انتهت المباراة بفوز الفريق الأبيض بنتيجة 3 / 1.





وكان اللاعب قد انتقل على سبيل الإعارة خلال الميركاتو الشتوى الماضى قبل توقف كورونا، من المقاولون إلى طنطا لاكتساب الخبرات والحصول على فرصة المشاركة مع طنطا.





محمد أشرف نجح فى الدفاع عن مرماه بامتياز بعدما تصدى لأكثر من كرة خطيرة من لاعبى الزمالك، كما تصدى أيضا لركلة جزاء نفذها محمود علاء مدافع الزمالك خلال اللقاء.



