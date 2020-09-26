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رياضة

عقب تألقه أمام الزمالك.. حارس طنطا يعود لحسابات المقاولون العرب

السبت 26/سبتمبر/2020 - 07:31 ص
الزمالك وطنطا
الزمالك وطنطا
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محمد رشاد
عاد محمد أشرف، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، المعار إلى فريق طنطا، إلى الحسابات الفنية لذئاب الجبل فى الموسم المقبل .

و تألق أشرف مع أبناء السيد البدوى فى مباراة طنطا والزمالك الماضية، رغم استقباله لثلاثة أهداف، حيث انتهت المباراة بفوز الفريق الأبيض بنتيجة 3 / 1.

 وكان اللاعب قد انتقل على سبيل الإعارة خلال الميركاتو الشتوى الماضى قبل توقف كورونا، من المقاولون إلى طنطا لاكتساب الخبرات والحصول على فرصة المشاركة مع طنطا.

محمد أشرف نجح فى الدفاع عن مرماه بامتياز بعدما تصدى لأكثر من كرة خطيرة من لاعبى الزمالك، كما تصدى أيضا لركلة جزاء نفذها محمود علاء مدافع الزمالك خلال اللقاء.

وقال أشرف فى تصريحات إذاعية لبرنامج "وان تو" الذى يقدمه حازم إمام عبر إذاعة أون سبورت إف إم فى وقت سابق : مباراة الأهلي والزمالك افضل مباريات في الدوري وفرصة تظهر امكانياتك، ورضا عبد العال ومدرب حراس طنطا قعدوا معايا ليلة المباراة واللي قالوه ليا حصل .

وأضاف: أنا إعارة لطنطا من المقاولون وتوفيق ربنا كان معايا أمام الزمالك كان نفسي اشتغل على ركلة الجزاء التانية عشان اصدها، ومدربي قالي على زاوية ركلة الجزاء ولكن لم أنفذ ومحمود علاء غيرها فدخلت.

وواصل: رضا عبد العال قالنا انتو لاعيبة كبار خلوا الناس تتكلم عليكو حلو، وبيشتغل معانا نفسيا مفيش وقت للفنيات، ومواجهة الزمالك ثم الأهلي كويسة ورغم صعوبتها مباريات كبيرة وممتعة والجمهور بيشوفك وأهم حاجة التركيز.

واختتم تصريحاته: مصر كلها مستنية رضا عبد العال مع طنطا، وهي أمور خلتنا مبسوطين إن مدربنا عنده كاريزما، والناس مستنياه.
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