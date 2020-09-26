درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 26-9-2020 بمحافظات مصر

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس حار على السواحل الشمالية وعلى الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد.

كما يتوقع الخبراء أن يسود طقس حار على جنوب سيناء والرياح نشطة،والرياح معتدلة، بينما يكون الطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.





ويتوقع الخبراء كذلك أن يكون الطقس ليلا لطيفا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.



