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درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 26-9-2020 بمحافظات مصر

السبت 26/سبتمبر/2020 - 09:29 ص
الأرصاد
الأرصاد
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شيرين عادل
استعرض برنامج صباح الخير يا مصر والمذاع عبر فضائية مصر الأولى  تقريرًا مفصلا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 26- 9- 2020، في القاهرة  والمحافظات.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس حار على السواحل الشمالية وعلى الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد. 

كما يتوقع الخبراء أن يسود طقس حار على جنوب سيناء والرياح نشطة،والرياح معتدلة، بينما يكون الطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

ويتوقع الخبراء كذلك أن يكون الطقس ليلا لطيفا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة    34    24
 الإسكندرية 29    24
وادى النطرون    31 23
طنطا    33    23
شبين الكوم 34    23
دمنهور    32    24
مطروح    29    24
بورسعيد    30    25
دمياط    30    25
الزقازيق    33    23
المنصورة    32    24
الإسماعيلية 34    23
السويس    33    23
 العريش    31    24
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