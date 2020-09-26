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أخبار العالم

إسرائيل: أردوغان يستعين بتمويلات قطر للتدخل فى الضفة وغزة بعد المقاطعة العربية

السبت 26/سبتمبر/2020 - 11:34 ص
أردوغان
أردوغان
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سمر صالح
أبرزت القناة 12 العبرية بالتلفزيون الإسرائيلي اليوم السبت تفاصيل مخطط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للاستعانة بالتمويلات القطرية المقدمة إلى حركة حماس للتدخل فى الضفة الغربية وقطاع غزة بعد قطيعة الدول العربية لـ أردوغان.

وقال التقرير الإسرائيلي، إن أردوغان يغازل الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن ليكون راعيًا لها وبديلًا عن الدول العربية الكبري التي رفضت التعامل مع الإرهاب التركي.

وأضاف التقرير، أن أردوغان قدم خطة للسلطة الفلسطينية يتمثل نصفها فى تحقيق المصالحة بين حركتي فتح وحماس وفق الرؤية التركية، وعلى أساس التحضير للانتخابات التشريعية، ثم تشكيل حكومة وحدة وطنية فى فلسطين.

وقالت القناة 12 العبرية إن تركيا تمتلك المحفظة المنتفخة والمتمثلة في قطر، وأنه كما في سوريا، والعراق، واليمن، تعرف تركيا وإيران كيفية التنافس مع بعضها البعض دون تبادل الضربات.

وأشار التقرير الإسرائيلي، إلى أن الأتراك سيتمكنون من الدخول بشكل منفصل إلى الضفة الغربية وفي نفس الوقت، إذا أمكن للأنشطة في الضفة الغربية وليس فقط في القطاع.

واستضافت تركيا، الأسبوع الماضي، لقاءات جمعت حركتي فتح وحماس وأعلن من خلالها التوصل إلى اتفاق جديد للذهاب إلى الانتخابات التشريعية، والرئاسية، بقائمة موحدة تضم شخصيات من الحركتين، فيما استكملت اللقاء في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك بعد وصول وفدي الحركتين إلى قطر قادمين من تركيا.

فيما أجرى الرئيس الفلسطيني اتصالًا هاتفيًا بـ أردوغان وبحثا عددًا من الملفات الفلسطينية، أبرزها المصالحة مع حركة حماس، والانتخابات الفلسطينية.

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