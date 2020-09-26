تشكيل مانشستر يونايتد.. بوجبا يقود الفريق أمام برايتون في الدوري الإنجليزي





وجاءت التشكيلة الرسمية لمان يونايتد كالتالي..





حراسة المرمى: دي خيا





خط الدفاع: شاو - ماجواير - ليندلوف - وان بيساكا





خط الوسط: بوجبا - فيرنانديز - ماتيتش





خط الهجوم: راشفورد - مارسيال - جرينوود.





البدلاء: هندرسون، بايلي، مينساه، فريد، ماكتوميناي، فان دي بيك، لينجارد.





ويحتل مانشستر يونايتد المركز الـ15 دون رصيد من النقاط، بينما يتواجد برايتون في المركز الثامن برصيد 3 نقاط.







وبدأ مانشستر يونايتد مشواره في البريميرليج متأخرًا أسبوعًا بعد حصوله على راحة أطول، لمشاركته في المراحل الأخيرة من المنافسات الأوروبية.



ويسعى الشياطين الحُمر بقيادة أولي جونار سولشاير، لمصالحة الجماهيره والعودة للانتصارات، بعد سقوطه الأول هذا الموسم في الدوري الممتاز، على يد كريستال بالاس بنتيجة 3-1.



كما أن الجماهير غاضبة، بسبب تراجع نشاط النادي في الميركاتو الصيفي الحالي، بعد تدعيم صفوف الفريق بصفقة واحدة فقط، وهو الهولندي دوني فان دي بيك، والذي هز الشباك في ظهوره الأول مع الشياطين الحُمر أمام كريستال بالاس.



لذلك يتطلع الشياطين الحمر لترتيب الأوراق من جديد، ومن المنتظر أن يقوم المدرب سولشاير بتصحيح الأخطاء لعدم الوقوع بها مرة أخرى من أجل الفوز في هذه المباراة ويواصل نحو مسلسل الانتصارات.

أعلن أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد، تشكيلة فريقه الأساسية، التي ستخوض مواجهة برايتون، بعد قليل، على ملعب "فالمر"، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي.