تعليم الغربية: تشكيل فرق لمراجعة الاستعدادات النهائية وتطبيق الإجراءات الاحترازية

عقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية ، اجتماعًا موسعًا لإدارتي المتابعة وتنسيق المتابعة بالمديرية بحضور وكيل المديرية، ومدير ي تنسيق المتابعة والمتابعة والأمن.





وجاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وفي إطار الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد 2020 / 2021 والوقوف على جاهزية المدارس التابعة بجميع نوعياتها ومراحلها، واتخاذ كافة الإجراءات لتجهيز المدارس بكافة الاشتراطات اللازمة للعام الدراسي الجديد، وحرصًا على الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بين طلاب المدارس والعاملين.





كما تناول الاجتماع خطة عمل المتابعة داخل جميع المدارس ونوعياتها ومراحلها، وفقًا للتعليمات الواردة من وزارة التربية والتعليم خلال اجتماع الأستاذ الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير مع المديريات التعليمية عبر شبكة WEBEX.

وخلال الاجتماع تم تشكيل فريق من أعضاء المتابعة وتنسيق المتابعة بالمديرية.



