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فن

أشرف عبدالباقى ينعى الراحل المنتصر بالله ... شاهد

السبت 26/سبتمبر/2020 - 02:28 م
صدى البلد
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سيد احمد
نعى الفنان اشرف عبد الباقى  الفنان الكوميدي الراحل المنتصر بالله، الذي وافته المنية صباح اليوم، السبت 26 سبتمبر، بعد صراع مع المرض.

ونشر اشرف عبد الباقى صورة للفنان الراحل المنتصر بالله من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وعلق عبد الباقى  قائلا: "البقاء لله الفنان الكبير المنتصر بالله ". 


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يشار إلى أن الفنان الكوميدي الكبير المنتصر بالله، توفي صباح اليوم السبت 26 سبتمبر، داخل أحد المستشفيات بمدينة الإسكندرية، عن عمر يناهز الـ70 عامًا، وذلك بعد معاناة من إصابته بجلطة في المخ.

ولم تكشف أسرة الفنان الراحل المنتصر بالله أي تفاصيل عن موعد تشييع الجثمان وتفاصيل الجنازة حتى الآن، انتظارا لإنهاء إجراءات خروج الجثمان من المستشفى.
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