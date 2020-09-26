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أخبار العالم

بعد اعتذار أديب.. مصدر مقرب من ماكرون: أحزاب لبنان ارتكبت خيانة جماعية

السبت 26/سبتمبر/2020 - 02:27 م
الرئيس الفرنسي إيمانويل
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في زيارة إلى لبنان
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قسم الخارجي
نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مقرب من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قوله إن اعتذار مصطفى أديب عن تشيكل الحكومة اللبنانية يعني أن الأحزاب السياسية ارتكبت "خيانة جماعية".

وأضاف المصدر أن "فرنسا لن تخذل لبنان"، حسبما ذكرت الوكالة.

جاء ذلك بعد إعلان مصطفى أديب رئيس الحكومة اللبنانية المكلف اعتذاره عن تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال مصطفى أديب بعد زيارته قصر بعبدا ولقاء الرئيس اللبناني ميشال عون إن الكتل النيابية لم تلتزم بما تعهدت به.

فيما قالت الرئاسة اللبنانية إن الرئيس ميشال عون استقبل، اليوم السبت، رئيس الحكومة المكلف مصطفى أديب، والذي عرض عليه لصعوبات والمعوقات التي واجهته في عملية تشكيل الحكومة.

وذكرت الرئاسة في بيان أن أديب تقدم باعتذار للرئيس عون عن تشكيل الحكومة اللبنانية المنتظرة.

وشكر الرئيس عون مصطفى أديب على الجهود التي بذلها، وأبلغه قبوله الاعتذار، ومن المقرر أن يتخذ الإجراءات المناسبة وفقا لمقتضيات الدستور.
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