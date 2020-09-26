إقامة ماراثون للدراجات.. وزير الشباب والرياضة يزور سوهاج غدًا

يستقبل اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، غدًا الأحد، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في زيارة مُرتقبه للمحافظة.

وسيكون في استقباله الدكتور محمد فريد شوقي، وكيل وزارة الشباب والرياضة، ويسري كفافي، معاون وكيل الوزارة، حيث يستهل الوزير جولته بعقد لقاء مع محافظ الإقليم بمكتبه.

وسيتم إقامة ماراثون للدراجات ينطلق من كورنيش النيل الغربي للمحافظة، وينتهي عند مدخل إستاد سوهاج الرياضي، بمشاركة 100 شاب وفتاة من مختلف الأعمار على مستوى سوهاج.

وذلك فى إطار تنشيط الرياضة وعودة الأنشطة الرياضية إلى مراكز الشباب والأندية مع الأخذ في الإعتبار الإلتزام التام بكافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا المُستجد.

وسيتفقد "صبحي" بعض الألعاب الرياضية الخاصة بالأولمبياد الطفل المصري، ويشهد تصفيات رياضية بين محافظات الوادى الجديد وأسيوط وسوهاج، في كرة القدم الخماسي والكرة الطائرة والسلة والعاب القوى وتنس الطاولة.

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وتضم الجولة أيضًا إفتتاح ملعب النجيل الصناعي بنادي حي الكوثر المنشأ بمعرفة وزارة الشباب والرياضة ويتفقد إجراءات طرح "الأكوابارك" الجاري تنفيذها بنظام حق الانتفاع ضمن المشروعات الاستثمارية لوزارة الشباب والرياضة.

كما سيتفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة بصحبة اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، نادي الإيمان للمُعاقين.

ويختتم وزير الشباب والرياضة جولته بمحافظة سوهاج بعقد لقاء موسع مع الشباب وعدد من الكيانات الشبابية وأعضاء مراكز بمركز إعداد القادة بإجمالي 120 شابا ويتم خلالها عمل حوار مفتوح.