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سيارات

مواصفات وأسعار سيارة هيوداي توسان 2022..صور

السبت 26/سبتمبر/2020 - 03:59 م
هيونداي توسان
هيونداي توسان
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أماني نوار

كشفت هيونداي عن توسان 2022 الجديدة كليا مؤخرا ، وتظهر لأول مرة على أرض الواقع ، وتظهر الصورة أنها لا تشترك في آية من تفاصيل تصميمها مع الموديل السابق ، حيث حصل الجيل الرابع على أحدث لغات  تصميم الصانع الكوري.


كما يظهر التصميم الجديد في الشبك الأمامي الجديد ، والمصابيح المخيفة بداخله ، والتي لا تظهر إلا عند تشغيلها ، ومن الجانب ، تظهر السيارة بتصميم أكثر جرأة مع خطوط حادة وأقواس عجلات أنيقة .

وتحصل توسان الجديدة كليا على مصابيح خلفية ، ومشتت هواء ومصد خلفي قوي ، في حين ستتوفر بسبعة خيارات ألوان للطلاء 

وتتوفر توسان  الجديدة كليا بمحرك بنزين بأربع اسطوانات سعة 2.5 لتر ، وبقوة 190 حصان ، وعزم دوران يبلغ 260 نيوتن .متر ، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي بثمان سرعات ، كما يتوفر أيضا محرك بأربعة أسطوانات سعة 1.6 لتر تيربو ، متوفر  بأشكال هجينة لتصل قوته إلى 230 حصان .

كما أكدت شركة هيونداي أن مبيعات توسان الجديدة ستبدأ في كوريا الجنوبية كموديل 2021 ، ويتوقع أن يصل الجيل الجديد إلى منطقتنا العربية كموديل 2022 .







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