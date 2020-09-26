مواصفات وأسعار سيارة هيوداي توسان 2022..صور





كشفت هيونداي عن توسان 2022 الجديدة كليا مؤخرا ، وتظهر لأول مرة على أرض الواقع ، وتظهر الصورة أنها لا تشترك في آية من تفاصيل تصميمها مع الموديل السابق ، حيث حصل الجيل الرابع على أحدث لغات تصميم الصانع الكوري.









كما يظهر التصميم الجديد في الشبك الأمامي الجديد ، والمصابيح المخيفة بداخله ، والتي لا تظهر إلا عند تشغيلها ، ومن الجانب ، تظهر السيارة بتصميم أكثر جرأة مع خطوط حادة وأقواس عجلات أنيقة .





وتحصل توسان الجديدة كليا على مصابيح خلفية ، ومشتت هواء ومصد خلفي قوي ، في حين ستتوفر بسبعة خيارات ألوان للطلاء





وتتوفر توسان الجديدة كليا بمحرك بنزين بأربع اسطوانات سعة 2.5 لتر ، وبقوة 190 حصان ، وعزم دوران يبلغ 260 نيوتن .متر ، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي بثمان سرعات ، كما يتوفر أيضا محرك بأربعة أسطوانات سعة 1.6 لتر تيربو ، متوفر بأشكال هجينة لتصل قوته إلى 230 حصان .





كما أكدت شركة هيونداي أن مبيعات توسان الجديدة ستبدأ في كوريا الجنوبية كموديل 2021 ، ويتوقع أن يصل الجيل الجديد إلى منطقتنا العربية كموديل 2022 .



























