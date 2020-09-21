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سيارات

قبل ماتشتري اعرف مميزات وعيوب هيونداي كريتا

الإثنين 21/سبتمبر/2020 - 06:01 ص
هيونداي كريتا
هيونداي كريتا
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أماني نوار
تمتلك  سيارة هيونداي كريتا تصميم رائع رياضي مزودة  بمحرك 160 سي سي ، وتبلغ قوته 123 حصان ، بمعدل 6300 لفة في الدقيقة ، ويبلغ عزم المحرك 152 نيوتن ، ويتصل المحرك بناقل حركة اوتوماتيك مزود بـ6 سلاعات ، والمحرك وقوته يناسب حجم ووزن السيارة من اجل تسارع جيد ورائع .

كما ان سيارة هيونداي كريتا مزودة بنظام تعليقة قوي من شركة هيونداي ، كما يمتاز هذا النظام بالارتفاع والمرونة الجيدة بحيث تناسب الطرقات المختلفة بانواعها المختلفة
ومن مميزات السيارة انها تحتوب على أنظمة امان متعددة توفر الراحة ، والأمان للسائق والركاب ، ومنها نظام منع انغلاق الفرامل ، ونظام منع إدارة المحرك


  كما تحتوي على وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي وخلفية للركاب في الخلف بالإضافة إلى  حساسات خلفية للمساعدة في الاصطفاف والركن الخلفي، وتمتاز السيارة بوجود كاميرا خلفية ونظام توزيع قوة المكابح إلكترونيًا، وتتيح إمكانية تشغيل السيارة بدون مفتاح.

من اكثر عيوب السيارة كريتا انها ذات حجم صغير نسبيا ، وتتوفر السيارة بعدد  قليل من الإمكانايات ، تتشابه إلى حد كبيبر مع سيارة هيونداي xi25


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