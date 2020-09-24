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سيارات

هيونداي تزيح الستار عن سوناتا 2021 N line

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 04:12 م
صدى البلد
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أماني نوار

كشفت شركة هيونداي عملاق السيارات الكورية، عن طراز سوناتا  NLine لعام 2021 بينما لم تكشف أي تفاصيل عن السيارة أو عن مواصفاتها .



وظهرت السيارة بمظهر خارجي ومقاعد رياضية مع خيوط حمراء أنيقة بالإضافة إلى زخارف من الكروم داكن اللون ، كما حصلت السيارة على نظام صوتي فاخر  ، وكذلك وضعيات للقيادة المختلفة ، التي يمكن تفعيلها من خلال نظام المعلومات الترفيهية 

كما يتوقع الخبراء أن تنطلق سوناتا  إن لاين 2021 الجديدة بمحرك 4 سلندر تيربو بسعة 2.5 لتر ، وبقوة 290 حصان مع عزم دوران أقصى 421 نيوتن .متصل بناقل حركة مزدوج من 8 سرعات على أن تعمل السيارة بنظام الدفع الأمامي.


 يذكر أن التقارير كشفت عن تخطيط شركة هيونداي موتورز الكورية الجنوبية لإطلاق SUV ينافس موديلات عملاقة في أسواق السيارات العالمية.

 بل تعمل الشركة على تطوير طراز سانتا كروز كذلك مع العمل في الوقت ذاته على تطوير سيارة بيك أب كاملة الحجم لمنافسة فورد F-150 التي تحقق نجاحًا كبيرًا في فئة البيك أب.

وتشتعل المنافسة في فئة البيك أب بين فورد F-150 وشيفروليه سيلفرادو ورام 1500 وهو ما يشجع هيونداي على تطوير سيارة لتدخل في هذه الفئة وتنافس بقوة.

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