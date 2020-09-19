شاهد.. هيونداي جينيسيس hyundai genesis g70 موديل 2021 فيس ليفت بدون تمويهات

هيونداي جينيسيس hyundai genesis g70 أعلنت شركة جنسيس احد ازرع العملاق الكوري هيونداي عن طرح السيارة موديل 2021 فيس ليفت بتصميم خارجي جديد و فخم للغاية كما تعودنا من جنسيس









هيونداي جينيسيس hyundai genesis g70 فيس ليفت جائت بمصابيح امامية و خلفية رباعية و هي تعطي للسيارة مظهر فخم و رياضي جنبا الي جنب مع فتحات التهوية الجديدة .





داخلية هيونداي جينيسيس hyundai genesis g70

حصلت السيارة هيونداي جينيسيس hyundai genesis g70 على شاشة 10.25 بوصه و شاشة كبيرة لنظام المعلومات الترفيهية و تدعم التحديثات عبر الهواء وتطبيقات أندرويد أوتو وأبل كاربلاي و بها ايضا شاحن لاسلكي للهاتف المحمول .





محرك هيونداي جينيسيس hyundai genesis g70