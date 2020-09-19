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سيارات

شاهد.. هيونداي جينيسيس hyundai genesis g70 موديل 2021 فيس ليفت بدون تمويهات

السبت 19/سبتمبر/2020 - 02:01 ص
هيونداي جينيسيس hyundai
هيونداي جينيسيس hyundai genesis g70
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اشرف عطية
أعلنت شركة جنسيس احد ازرع العملاق الكوري هيونداي عن طرح السيارة هيونداي جينيسيس hyundai genesis g70 موديل 2021 فيس ليفت بتصميم خارجي جديد و فخم للغاية كما تعودنا من جنسيس


هيونداي جينيسيس hyundai genesis g70 فيس ليفت جائت بمصابيح امامية و خلفية رباعية و هي تعطي للسيارة مظهر فخم و رياضي جنبا الي جنب مع فتحات التهوية الجديدة .

داخلية هيونداي جينيسيس hyundai genesis g70
حصلت السيارة هيونداي جينيسيس hyundai genesis g70 على شاشة 10.25 بوصه و شاشة كبيرة لنظام المعلومات الترفيهية و تدعم التحديثات عبر الهواء وتطبيقات أندرويد أوتو وأبل كاربلاي و بها ايضا شاحن لاسلكي للهاتف المحمول .

محرك هيونداي جينيسيس hyundai genesis g70
لم تكشف جينيسيس عن المواصفات الرسمية للمحرك حتي الان ولكن من المتوقع ان تأتي بمحرك 2500 سي سي تيربو جديد بقوة 290 حصان وعزم دوران 420 نيوتن متر و محرك ثاني V6 دبل تيربو سعة 3300 سي سي بقوة 365 حصان وعزم دوران 510 نيوتن مترمتصل بفتيس اوتوماتيك . 
شاهد.. هيونداي جينيسيس hyundai genesis g70 موديل 2021 فيس ليفت بدون تمويهات
شاهد.. هيونداي جينيسيس hyundai genesis g70 موديل 2021 فيس ليفت بدون تمويهات
شاهد.. هيونداي جينيسيس hyundai genesis g70 موديل 2021 فيس ليفت بدون تمويهات
شاهد.. هيونداي جينيسيس hyundai genesis g70 موديل 2021 فيس ليفت بدون تمويهات
شاهد.. هيونداي جينيسيس hyundai genesis g70 موديل 2021 فيس ليفت بدون تمويهات
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