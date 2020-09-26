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محافظات

مع دخول الحملة أسبوعها الثاني.. استمرار المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة بالإسكندرية

السبت 26/سبتمبر/2020 - 05:54 م
صدى البلد
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أحمد بسيوني

واصلت الفرق الطبية التابعة لمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية عملها في الكشف المبكر عن مرضى السكرى وارتفاع ضغط الدم والسمنة والاعتلال الكلوي ومتابعة المرضى السابق تسجيلهم، وتقديم العلاج المجاني في ثامن أيام الحملة التي تنظمها وزارة الصحة بكافة محافظات الجمهورية.

واستمر العمل بالحملة على فترتين الأولى من التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرا، والثانية من الثالثة عصرا وحتى التاسعة مساء من خلال 255 فرقة طبية متواجدة داخل وحدات الرعاية الأولية بالمحافظة ونقاط ثابتة بالأندية ومراكز الشباب، علاوة على 35 فرقة متحركة تتوجه للمصانع والشركات وأماكن التجمعات.

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وفي سياق متصل، عقد الدكتور خالد جمال عبد الغني، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، اجتماعًا صباح اليوم السبت، بمستشفى الرمد العام، مع مديري المناطق الطبية والإدارة الصحية ببرج العرب والإدارة العامة للطب الوقائي بالمديرية، وبحضور الدكتورة عزة الفناجيلي، وكيل المديرية للشئون الوقائية، استعرض فيه نتائج الحملة ونسبة تحقيق المستهدف خلال الأسبوع الماضي.

وقدم عبد الغنى الشكر للإدارة الصحية ببرج العرب ومنطقة غرب الطبية لكونهما الأعلى تحقيقا للمستهدف بين مناطق الإسكندرية، كما ناقش بعض نقاط ضعف الأداء التي أدت إلى عدم تحقيق بعض الفرق الطبية المستهدف المطلوب.

ووجه وكيل الوزارة خلال الاجتماع إلى تكثيف الدعاية للحملة بكافة الوسائل مع التركيز على دور الرائدات الريفيات، وزيادة عدد الفرق المتحركة بالمصانع والشركات مع إعادة توزيع الفرق وتعديل اماكن تمركزها بما يتناسب مع كثافة المواطنين، مشددا على دور مديري المناطق الطبية في تنشيط العمل بالحملة.

مع دخول الحملة أسبوعها الثاني.. استمرار المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة بالإسكندرية
مع دخول الحملة أسبوعها الثاني.. استمرار المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة بالإسكندرية
مع دخول الحملة أسبوعها الثاني.. استمرار المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة بالإسكندرية
مع دخول الحملة أسبوعها الثاني.. استمرار المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة بالإسكندرية
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