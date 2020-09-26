الشوربجى: التغييرات الصحفية تعكس رؤية الهيئة للنهوض بالمؤسسات القومية لمواجهة التحديات

أكد عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة أن التغييرات الصحفية التي تم إعلانها اليوم جاءت لتعكس رؤية الهيئة للنهوض بالمؤسسات الصحفية لتواجه التحديات الكبيرة التي تشهدها الصحافة القومية.





وأضاف في تصريحاته على هامش اجتماع الهيئة الوطنية للصحافة أن التغييرات استهدفت الدفع بعدد من الوجوه الشابة لتولي المواقع القيادية وإعطاء الفرصة للقيادات التي أثبتت كفاءة خلال الفترة الماضية.



