AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الشوربجى: التغييرات الصحفية تعكس رؤية الهيئة للنهوض بالمؤسسات القومية لمواجهة التحديات

السبت 26/سبتمبر/2020 - 05:21 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالوكيل ابوالقاسم
أكد عبد الصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة أن التغييرات الصحفية التي تم إعلانها اليوم جاءت لتعكس رؤية الهيئة للنهوض بالمؤسسات الصحفية لتواجه التحديات الكبيرة التي تشهدها الصحافة القومية.

وأضاف في تصريحاته على هامش اجتماع الهيئة الوطنية للصحافة أن التغييرات استهدفت الدفع بعدد من الوجوه الشابة لتولي المواقع القيادية وإعطاء الفرصة للقيادات التي أثبتت كفاءة خلال الفترة الماضية.

وأشار الشوربجي إلى أن الجمع بين رئاسة تحرير الصحف المسائية والبوابات الإلكترونية جاء بهدف ترشيد النفقات ومواجهة التغييرات الكبيرة والمتلاحقة التي تقتضي التواجد الالكتروني القوي للمؤسسات الصحفية وتحقيق روابط فعالة ومؤثرة بين الصحافة المطبوعة والإلكترونية لمواجهة المنافسة القوية مع تطوير المحتوي بما يحقق سرعة التفاعل مع الاحداث المتلاحقة على الساحتين الداخلية والخارجية.
Advertisements

ترشيحاتنا

إبرام اتفاقية| خبير لوائح يوجه نصيحة للأهلي لحل أزمة فايلر

أشرف زكي ينعى الفنان الراحل المنتصر بالله

بيان عاجل من الرئاسة اللبنانية بشأن أديب

إجبار على ممارسة الجنس وتهديد بصور فاضحة.. أقوال ضحايا أحمد بسام زكي الأربعة

رسميا.. الاتحاد السكندري ينهي التعاقد مع الليبي أنيس سالتو بالتراضي

لن يحمي من كورونا.. علماء يفجرون مفاجأة غير سارة عن اللقاح المنتظر

AdvertisementS

وزيرة الصحة: الرئيس يوجه بسرعة علاج الطفلة "روميساء" على نفقة التأمين الصحي

اغتصب ضحاياه في حمام السباحة والسينما.. نص تحقيقات قضية أحمد بسام زكي متحرش الجامعة الأمريكية

كان يمارس الرذيلة مع خالته.. مصرع طالب قفز عاريا من الطابق الخامس بمدينة 15 مايو

لصعوبة السيطرة على الأطفال..خبير أوبئة : مصر قد تشهد انتشار كبير لـ كورونا مع عودة الدراسة

بينهم نجل حلمي طولان.. النيابة العامة: حبس 3 متهمين في واقعة فندق فيرمونت

إجبار على ممارسة الجنس وتهديد بصور فاضحة.. أقوال ضحايا أحمد بسام زكي الأربعة

امسك حرامى.. الكهرباء تضبط اللصوص وتكشف طرق سرقة التيار

أخف من الأولى.. خبير أوبئة: مصر تنتظر موجة ثانية من فيروس كورونا

وفاة الفنان المنتصر بالله عن عمر 70 عامًا

بـ البوكس.. أحمد الفيشاوي يضرب محمد رمضان على بوستر أغنية نمبر 2

لن يحمي من كورونا.. علماء يفجرون مفاجأة غير سارة عن اللقاح المنتظر

لا يجوز نقل رفاته لإسرائيل.. الإدارية العليا: اعتبار الطعن على حكم أبو حصيرة كأن لم يكن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان ناعم.. كندة علوش تتألق في أحدث ظهور

تحذير من تحالف الفيروس مع الإنفلونزا.. فيتامين د يقلل وفيات وأعراض كورونا.. تفاصيل

جلد جذاب.. نادين نجيم تستعرض جمالها بإطلالة أنيقة.. شاهد