وزير الاتصالات: إقبال كبير من المواطنين على بوابة مصر الرقمية

أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هناك إقبالا كثيفا على بوابة مصر الرقمية، موضحا أن الوزارة تولى اهتماما خاصا بهذه المنصة الهامة والتى تعتبر إحدى الآليات القوية والهامة فى ملف التحول الرقمى للمجتمع المصرى.





وأضاف وزير الاتصالات فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن هناك الآلاف من الأشخاص يدخلون بشكل يومى على هذه المنصة الهامة.

يذكر أن "منصة مصر الرقمية" تقدم خدمات متنوعة أون لاين منها خدمات التموين والمرور وخدمات توثيق الشهر العقارى وغيرها من الخدمات الجماهيرية.





وتحت شعار "انجز معاملاتك الحكومية من مكان واحد وفر وقتك واستفد من خدمات مصر الرقمية في دقائق معدودة"، تستهدف الوزارة تقديم خدمات الوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة رقميا.