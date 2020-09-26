الإعلان عن الكشف الأثري الجديد بمنطقة آثار سقارة.. السبت

أعلن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار موعد إعلان الكشف الأثري الجديد بمنطقة آثار سقارة موضحا انه سيُعقد يوم 3 أكتوبر القادم الموافق السبت .

تم الكشف عن بئر عميقة للدفن به أكثر من 13 تابوتا آدميا مغلقا منذ أكثر من 2500 عاما، استطاعت البعثة منذ يومين الكشف عن بئر أخرى به 14 تابوتا، ليصل عدد التوابيت المكتشفة إلى 27 تابوتا مغلقا ومازالت أعمال الحفائر مستمرة للكشف عن المزيد.

تم الكشف عن بئر عميقة للدفن به أكثر من 13 تابوتا آدميا مغلقا منذ أكثر من 2500 عاما، استطاعت البعثة منذ يومين الكشف عن بئر أخرى به 14 تابوتا، ليصل عدد التوابيت المكتشفة إلى 27 تابوتا مغلقا ومازالت أعمال الحفائر مستمرة للكشف عن المزيد.



