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ثقافة

الإعلان عن الكشف الأثري الجديد بمنطقة آثار سقارة.. السبت

السبت 26/سبتمبر/2020 - 08:39 م
صدى البلد
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محمد الاسكندرانى
أعلن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار موعد إعلان الكشف الأثري الجديد بمنطقة  آثار سقارة موضحا انه سيُعقد يوم 3 أكتوبر القادم الموافق السبت .

تم الكشف عن بئر عميقة للدفن به أكثر من 13 تابوتا آدميا مغلقا منذ أكثر من 2500 عاما، استطاعت البعثة منذ يومين الكشف عن بئر أخرى به 14 تابوتا، ليصل عدد التوابيت المكتشفة إلى 27 تابوتا مغلقا ومازالت أعمال الحفائر مستمرة للكشف عن المزيد.

وتشير الدراسات المبدئية إلى أن هذه التوابيت مغلقة تماما ولم تُفتح منذ أن تم دفنها وأنها ليست الوحيدة، فمن المرجح أن يتم العثور على المزيد منها داخل النيشات الموجودة بجوانب الآبار حيث تم العثور بداخلها علي عدد من اللقى الأثرية والتوابيت الخشبية، وحتى الآن لم يتم تحديد هوية ومناصب أصحاب هذه التوابيت أو عددها الإجمالي.
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