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حوادث

ضبط عصابة سرقة المواطنين بالإكراه في الجيزة

السبت 26/سبتمبر/2020 - 08:49 م
حبس متهمين
حبس متهمين
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رامي المهدي
ألقت الأجهزة الأمنية فى الجيزة، القبض على 4 أشخاص كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة المواطنين بالإكراه وترويعهم. 

وتلقى اللواء طارق مرزوق، مدير أمن الجيزة، إخطارا بأنه فى أثناء مرور قوة أمنية بقيادة النقيب كريم عبدالمنعم، لتفقد الحالة الأمنية على طريق الفيوم بمنطقة الرماية لاحظ وجود 4 أشخاص اشتبه بهم وبمجرد استيقافهم حاولوا الفرار إلا أن القوة الأمنية تمكنت من ضبطهم. 

وتبين من التحريات أن المتهمين تخصصوا فى سرقة المواطنين وترويعهم، تحررت مذكرة وتم إحالتها لقسم شرطة الهرم وأمر مدير الأمن إحالتهم إلى النيابة التى تولت التحقيق.

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