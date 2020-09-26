هانو بنزايون: أرباحنا تخطت 50 مليون جنيه| وسددنا مديونية بنك الاستثمار القومي

وأضاف أحمد ، فى تصريحات خاصة لــ "صدى البلد" أن نمو ارباح الشركة للضعف يرجع الى تحقيق ارباح راسمالية نتيجة انهاء مديونية الشركة لبنك الاستثمار القومى البالغ قيمتها 31 مليون جنيه كمديونيات على شركتي التجارة الداخلية " بيوت الازياء الراقية و صيدناوى بيع المصنوعات" لصالح البنك.





واستطرد "تم تقييم مصنع ملابس مملوك لشركتنا بمنطقة اللبان بالاسكندرية وهو عبارة عن مبنى قديم غير مستغل قيمته 29 مليون جنيه و التنازل عنه للاستثمار القومى فى اطار مبادلة الاصول ودفع 2 مليون جنيه نقديا قيمة المبلغ المتبقى من المديونية".



وأوضح أحمد ،أن مديونية الشركة لصالح بنك الاستثمار القومى تعد اكبر دين على الشركة مشيرا الى أن اصل الدين كان نصف مليون جنيه و على مدار عشرين عام تضاعفت الفوائد و تخطيت ال 20 مليون جنيه و بسداده اصبحت الشركة صفر مديونيات.



و أكد رئيس شركة الازياء الراقية ، أن نمو الارباح يساعد على خفض الخسائر المرحلة وبالتالى تعزيز المركز المالى للشركة.



قال حمدى احمد ، رئيس شركة الازياء الراقية "هانو بنزايون" التابعة للقابضة للسياحة والفنادق، احدى شركات قطاع الاعمال العام، إن المؤشرات المالية للعام المالى المنتهى في 30 يونيو 2020، مبشرة، مضيفا حققنا ارباحا تخطت 50 مليون جنيه مقارنة بـ 26 مليون جنيه فى العام المالى 2018/ 2019.