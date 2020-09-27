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بدون تدخل بشري .. نموذج جديد لامتحانات الثانوية العامة

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 02:14 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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حمزة شعيب
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن إمتحانات الثانوية العامة وتصحيحها ووضع الأسئلة سيكون إلكترونيا دون أى تدخل لعنصر بشري، وهى أحدث نظم التعلم على مستوى العالم، مضيفا:" أنه لن يتم احتساب الأسئلة المقالية، ولكن يتم مراعاتها واللجوء إليها عند الدخول للجامعة".

وقال شوقي خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب: "نحقق طفرة في تغيير منظومة التعليم ومناهجنا تضاهي مناهج المدارس الأمريكية والبريطانية".

وأردف:"النهاردة حققنا تطورات كبيرة على مستوى التعليم بعد عامين من التخطيط وتحديدا عام 2018".

وأوضح:" منذ استلامي مقاليد منصب وزير التعليم واجهت العديد من المشاكل والتى يصل عددها لـ 50 مشكلة وخطتنا هي القضاء على هذه المشاكل".

ونوه إلى أنه خلال الثلاث الشهور الماضية تم تقييم أكثر من 19 مليون مشروع بحثي، وهو إنجاز غير مسبوق على مستوي التعليم المصري.

ونصح وزير التربية والتعليم، الطلاب "بمتابعة جدول القنوات التعليمية"، مضيفا "المواد التي ستضاف إلى المجموع ستدرس على القنوات التعليمية وهى المواد الأساسية مثل الفيزياء والكيمياء أما المواد التربوية التى فلا تضاف إلى المجموع ستكون في أيام الحضور للمدارس".

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