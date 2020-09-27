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رياضة

حتحوت: إدارة الزمالك صرفت النظر عن التعاقد مع آري بابل

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 03:10 ص
أري بابل
أري بابل
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حسام الحارتي
قال الإعلامى هاني حتحوت، إن إدارة الزمالك، قررت صرف النظر عن التعاقد مع الأنجولي آري بابل، لاعب الأول من أغسطس الأنجولى، رغم توقيعه على عقود الانضمام للقلعة البيضاء في وقت سابق.

وأضاف حتحوت خلال برنامج «الماتش» على قناة « صدى البلد»، أن إدارة النادي الأبيض، صرفت النظر عن التعاقد مع آري بابل، بعد أن نما إلى علمها توقيع اللاعب مع عدد من الأندية الخليجية خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح هانى حتحوت، أن وكيل آري بابل، اعتذر لإدارة الزمالك على تصرف اللاعب، التي رأته إدارة القلعة البيضاء، غير احترافيًا، ما جعل الزمالك يرفض صرف أي مستحقات للاعب الذي طلب صرف جزء من مستحقاته بسبب ضائقة مادية.

وأفاد حتحوت، بأن أمير مرتضى، حاول تحويل 50 ألف دولار إلى اللاعب من جيبه الخاص، على ان يستعيدها مرة أخرى لكنه فوجئ برفض البنك.

وتابع:" أمير مرتضى، وجد ان هناك الكثير من المتحدثين باسم اللاعب كما تفاجأ بالتصريحات التي انتقد من خلالها آري بابل، إدارة الزمالك، ليقرر أبناء ميت عقبة، صرف النظر عن ضم اللاعب.

ووصل إلى القاهرة السبت، البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني الجديد لفريق الزمالك يأتي هذا تمهيدا لتوقيع العقود الرسمية لتدريب الفريق وبدء مهمته مع القلعة البيضاء.

ووصل مع المدير الفني كل من أليكس كوستا المدرب المساعد وجوزيه بيدرو مخطط الأحمال إضافة إلى جواو المحامي الخاص بالمدير الفني لتجهيز العقود وكان في استقبالهم أمير مرتضى المشرف على الكرة.

ولم يتحدد موعد وصول السنغالي خاديم فاي مدرب حراس المرمى على أن يلحق بالجهاز الفني خلال الأيام القليلة المقبلة.

 وكان الزمالك توصل لاتفاق مع المدرب البرتغالي لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم المقبل.
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