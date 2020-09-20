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رياضة

بسبب طلب المستحقات .. الزمالك يقرر التراجع عن صفقة أري بابل

الأحد 20/سبتمبر/2020 - 02:07 ص
الأنجولي أري بابل
الأنجولي أري بابل
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حسام الحارتي
قرر مسؤولو نادي الزمالك التراجع عن إتمام صفقة الأنجولي أري بابل مهاجم فريق أول أغسطس الأنجولي في الفترة الحالية بعدما سبق وحصل النادي على توقيعه منذ فترة.

جاء قرار الزمالك بالتراجع عن ضم اللاعب بعد تصريحات المهاجم الأنجولي في وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة.

كان آري بابل منح  مهلة لمسؤولي الزمالك حتى غدا الإثنين لتحديد موقفهم النهائي بشأنه، خاصة أنه وقع على عقود للقلعة البيضاء في الفترة الماضية منذ ثلاثة أشهر ولم يحصل على مستحقاته من القلعة البيضاء.

وأوضح اللاعب في تصريحات تليفزيونية أنه يمتلك العديد من العروض رفض البت فيها بسبب توقيعه وارتباطه بالزمالك، مضيفا: أمير مرتضى منصور المشرف على فريق الكرة، تجاهل الرد على اتصالاتي ورسائلي خلال الأيام الماضية، بعد مطالبة وكيلي بمنحه مستحقاتي عن الشهور الماضية، و قام بحظر وكيلي من تطبيق واتساب".

وقال اللاعب: أمير مرتضى منصور لم يحترمني كإنسان قبل أن أكون لاعبا لديه التزامات وليس له مصدر دخل بعد نهاية عقدي مع أول أغسطس ، ومازلت أتمنى اللعب لنادي الزمالك ولكن في نهاية الأمر أنا لاعب محترف  وكنت أفضل ألا تكون النهاية بهذا الشكل، وسأتخذ إجراءات قانونية ضد النادي وفقا للعقد الذي وقعته مع مسؤوليه في حالة عدم حسم موقفي غدا.
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