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رياضة

أمير مرتضى يكشف سبب تأخر الزمالك فى إرسال ملف نادي القرن.. فيديو

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 10:12 ص
أمير مرتضي منصور
أمير مرتضي منصور
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محمد سمير
أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، أن أزمة نادي القرن ستأخذ وقتا حتى إصدار حكم نهائي فيها ويعود حق النادي وخاصة أنها ليست لها مرجعية سابقة أو واقعة مماثلة حدثت من قبل.

وأضاف أمير مرتضى الذى حلّ ضيفا على  صدى البلد؛ لتكريمه كأفضل مشرف على الكرة فى موسم 2019 /2020، أن الزمالك استعان ببعض الباحثين فى اللوائح والقوانين من أجل تقديم ملف يقوي من موقف الزمالك فى هذه القضية.

وأشار أمير إلى أن سبب تأخر هذه القضية هو أنها موضوع لم يحدث من قبل حتى يتم اتخاذ القرار بناء على نتائج سابقة فهي ليست هروب لاعب وأي شيء حدث من قبل حتى نقول لهم نريد حقنا مثلما فعل ميلان مع ريال مدريد مثلا.

وأوضح أمير أن الزمالك يتأنى فى إعداد ملف هذه القضية من خلال الفريق القانوني الذي يتأنى فى هذا الموضوع من أجل أن يكون صحيحا حتى نأخذ حقنا الشرعي ولو بعد 20 عاما.

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