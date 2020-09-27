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أخبار العالم

البرازيل تسجل 32 ألف إصابة و729 وفاة جديدة بـ كورونا

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 12:42 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلنت البرازيل اليوم الأحد، الحصيلة اليومية لإصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مشيرة إلى أنها سجلت 31.911 ألف إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

كما سجلت البرازيل 729 حالة وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا، ووصل إجمالي المصابين بفيروس كورونا في البرازيل إلى أكثر من 4 ملايين و600 ألف حالة منذ بدء تفشي الوباء.

كما بلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البرازيل إلى 140.537 ألف حالة منذ بدء تفشي الوباء.

وتأتي البرازيل في المركز الثالث عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا، بعد الولايات المتحدة والهند. وكانت البرازيل سجلت  831 حالة وفاة و32817 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال اليوم السابق.

ورغم المعدل اليومي المرتفع لإصابات كورونا، تعتزم البرازيل إعادة فتح ملاعب كرة القدم أمام الجمهور حيث قررت حكومة الرئيس جائير بولسونارو، الذي أنكر وجود العدوى في البداية حتى الإعلان عن إصابته بالوباء الصيف الماضي، إعادة فتح الملاعب بنسبة إشغال لا تتجاوز في البداية الـ30% من حجم السعة الاستيعابية الكلية لكل ملعب مع إمكانية النظر في زيادة هذه النسبة لاحقا.

ومن المفترض أن يسمح القرار بحضور نحو 25 ألف متفرج إلى ملعب "ماراكانا" في مدينة ريو دي جانيرو والتي أعلن عن إصابة حاكمها، ويتسون ويتزل، سابقا بكورونا.

لكن وفقًا لوسائل الإعلام المحلية، فإن مدينة بيلو هوريزونتي، وهي بدورها من أكثر مدن جنوبي البرازيل اكتظاظا بالسكان مثل ريو دي جنيرو، أعلنت أنها ستعارض القرار الذي اتخذته الحكومة بشأن إعادة الجماهير للملاعب وقالت إنها "لن تفعل".

وألغيت الشهر الماضي واحدة من مباريات الدوري الإفتتاحية قبل دقائق من انطلاقها بعد اكتشاف 10 حالات إصابة بفيروس كورونا لدى أعضاء أحد الفريقين.

كما ألغيت مباراة نادي "فلامنجو" في بطولة كوبا ليبرتادوريس بعد ثبوت إصابة 7 لاعبين واثنين من الطاقم بفحصهم قبل المباراة.
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