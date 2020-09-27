البرازيل تسجل 32 ألف إصابة و729 وفاة جديدة بـ كورونا

أعلنت البرازيل اليوم الأحد، الحصيلة اليومية لإصابات ووفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مشيرة إلى أنها سجلت 31.911 ألف إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.





كما سجلت البرازيل 729 حالة وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا، ووصل إجمالي المصابين بفيروس كورونا في البرازيل إلى أكثر من 4 ملايين و600 ألف حالة منذ بدء تفشي الوباء.





كما بلغ إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في البرازيل إلى 140.537 ألف حالة منذ بدء تفشي الوباء.





وتأتي البرازيل في المركز الثالث عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا، بعد الولايات المتحدة والهند. وكانت البرازيل سجلت 831 حالة وفاة و32817 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال اليوم السابق.