تكافؤ الفرص بين الطلاب في نظام الامتحانات الجديد.. وزير التربية والتعليم يطمئن أولياء الأمور

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أن امتحانات الثانوية العامة وتصحيحها ووضع الأسئلة إلكترونيا دون أى تدخل عنصر بشري وهى أحدث نظم التعلم على مستوي العالم.





وأشار وزير التربية والتعليم إلى أنه لن يتم احتساب الأسئلة المقالية ولكن ستتم مراعاتها واللجوء إليها عند الدخول للجامعة.





ورد وزير التربية والتعليم على سؤال أحد المشاهدين، حول مدي تكافؤ امتحانات الطلاب "إزاي الامتحانات مختلفة مش يمكن امتحان ابني أصعب؟"، ليرد شوقي قائلا:" نظام الامتحان يتم وضعه إلكترونيا دون تدخل بشري كما أن هناك لجنة من الخبراء تقيم الامتحانات وتضمن تكافؤ مستواها من حيث الصعوبة وعدد الأسئلة".





وقال شوقي خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب "نحقق طفرة في تغيير منظومة التعليم ومناهجنا تضاهي مناهج المدارس الأمريكية والبريطانية".





وأوضح "منذ تسلم مقاليد منصب وزير التعليم واجهت العديد من المشاكل والتى يصل عددها لـ 50 مشكلة وخطتنا هي القضاء على هذه المشاكل".





ونوه بأنه خلال الأشهر الثلاثة الماضية تم تقييم أكثر من 19 مليون مشروع بحثي، وهو إنجاز غير مسبوق على مستوي التعليم المصري.



