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حوادث

انفجار اسطوانة بوتاجاز بجوار كنيسة في نقادة بقنا

الأحد 27/سبتمبر/2020 - 02:03 ص
انفجار أسطوانة بوتاجاز
انفجار أسطوانة بوتاجاز بجوار كنيسة يسبب حالة رعب
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يوسف رجب

تسبب انفجار اسطوانة بوتاجاز، بشارع بجوار كنيسة فى الشارع الرئيسى بمدينة نقاده بمحافظة قنا، فى حالة من الرعب بين الأهالى نتيجة لقوة الانفجار.


لم يسفر انفجار اسطوانة البوتاجاز عن وقوع أى ضحايا أو خسائر فى الأرواح، باستثناء تلفيات و أضرار محدودة فى الشقة التى اندلع بها الحريق.


دفعت قوات الحماية المدنية بسيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، فيما دفع مرفق الإسعاف بسيارتين تحسبا لوجود مصابين فى الحادث.


من جانبها دفعت قوات الأمن بعدد من سيارات الشرطة، لمتابعة الموقف و فرض كردون أمنى لحين سيطرة قوات الدفاع المدنى على الحريق.


وأوضح مسئول بشركة الغاز، أن الانفجار الذى وقع بمدينة نقاده نتيجة انفجار اسطوانة بوتاجاز، و ليس له علاقة بالغاز الطبيعى، و أن خطوط الغاز مؤمنة بشكل تام، و ليس هناك ما يدعوا للقلق بشأنها.


تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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انفجار اسطوانة بوتاجاز بجوار كنيسة في نقادة بقنا
انفجار اسطوانة بوتاجاز بجوار كنيسة في نقادة بقنا
انفجار اسطوانة بوتاجاز بجوار كنيسة في نقادة بقنا
انفجار اسطوانة بوتاجاز بجوار كنيسة في نقادة بقنا
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