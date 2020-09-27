لتناسب التحول الرقمي.. برلماني: معامل الحاسب الآلي بالمدارس بحاجة لإعادة بناء

تقدم النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، حول تهالك معامل الحاسب الآلي بالعديد من المدارس خاصة الحكومية منها.





وأوضح متولى فى بيان صحفى له أنه رغم سعي الوزارة إلى رقمنة العملية التعليمية، بإدخال نظام الامتحان الإلكتروني واستخدام الطلاب للتابلت أثناء الدراسة، إلا أن أوضاع معامل الحاسب الآلي لا تتناسب مع تلك الخطة، والتي تعتمد بشكل أساسي على وجود وسيط يتم من خلاله عرض الدروس الإلكترونية التي توفرها الوزارة عبر مواقعها، وفي حالة عدم توفر أجهزة الحاسب الآلي لدى الطالب بالمنزل، فيجب أن توفر المدرسة فرصة التعرض لهذه الدروس عبر أجهزة الحاسب الآلي بمعاملها.





وأشار إلى أن أغلب معامل الحاسب الآلي في المدارس الحكومية، تعاني من إهمال جمّ، بداية من تهالك الأجهزة والشاشات الإلكترونية وعدم تناسبها مع أعداد الطلاب، مرورًا بالإهمال من جانب المدرسين بحصص الحاسب الآلي، نهاية بعدم قدرة الطلاب على استخدام تلك الأجهزة.





وأكد النائب إمكانية استغلال معامل الكمبيوتر في تدريب المعلمين على نظام التعلم الرقمي الجديد، قبل تطبيقه بالمدارس، وذلك لضمان نجاح التحول الجديد.